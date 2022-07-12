Вашингтон із Лондоном розвели європейців, як наперсточники, — Медведєв про падіння євро

Російський чиновник звинуватив керівництво ЄС у русофобії та розв'язанні гібридної війни проти Москви. І пригрозив Європі "холодною зимою".

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв прокоментував послаблення курсу європейської валюти, яка вперше за 20 років досягла паритету з доларом. Керівників країн ЄС він назвав "корисними ідіотами", які постраждали з ласки американців, і русофобами, які розв'язали гібридну війну з РФ і відкрили широкий економічний фронт. Свій пост він опублікував у Telegram-каналі.

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Медведєв вважає, що США разом із Великобританією "розвели європейців, як наперсточники". За його оцінками, на відміну від європейських країн, у США та на британських островах краще прорахували валютно-економічні ризики перед запровадженням економічних санкцій проти Росії, які чиновник назвав "поганими рестрикціями".

Медведєв пророкує Європі системну кризу, він заявив, що антиросійські санкції не працюють і шкідливі для самих європейців.

"Спочатку єесівці вистрілили собі в голову зі санкційного пістолета. Тепер пожинають гіркі плоди спаду виробництва, закритичну продуктову інфляцію, втрати конкурентоспроможності своїх товарів і очікування зими в крижаному житлі без нашого газу", — написав Медведєв, додавши, що все це — глобальні прояви санкцій проти РФ.

До речі, це досить рутинне зауваження представників влади РФ, які надмірно перебільшують потребу Європи щодо опалення житла російським газом. Найчастіше не враховується те, що середньорічна температура в країнах ЄС набагато вища, ніж у середньому в Росії. У більшості європейських країн відносно тепло і взимку.

Зберігайте заощадження в рублях, юанях і рупіях

Тим не менш, Медведєв вважає, що РФ краще дбає про свою власну економіку й адаптацію своєї економіки до нових "дуже складних умов".

Щоб захиститися від "євро, що протухає", він пропонує зберігати заощадження в російських рублях, а також переходити на нові способи оплати в торговельних відносинах — на той же рубль, юань або рупії.

"Сучасному світу явно мало долара, євро та фунта стерлінгів. Поки що ж $1 = €1. Зберігайте заощадження в рублях!" — порадив колишній російський президент.

Раніше Фокус повідомляв, що міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що німці справляються з високими цінами, виявляють солідарність і дають потужну відповідь Путіну. Напад РФ на Україну Габек назвав епохальним посяганням на світопорядок Європи з непередбачуваними наслідками.