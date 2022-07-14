Россия должна ответить и выплатить Украине репарации по конвенции о геноциде, — ЕС

В заявлении Евросоюза и 43 стран отмечается, что нарушения международного права влекут за собой и международную ответственность со стороны РФ. А понесенный Украиной ущерб требует полного возмещения.

Евросоюз вместе 43 странами, руководствуясь Конвенцией о предупреждении преступления геноцида, выступили с совместным заявлением в поддержку Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

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В тексте заявления отмечается, что международное сообщество в очередной раз заявляет о поддержке Украины в рассмотрении иска против Российской Федерации в Международном суде ООН, согласно Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Украина пытается доказать, что у России нет законных оснований предпринимать военные действия в стране и что в оправдание этого приводятся неподтвержденные обвинения в геноциде.

Среди стран, поддержавших Украину: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Испания, Исландия, Ирландия, Италия, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, США, Япония и др.

Страны, подписавшие это заявление, призвали РФ немедленно остановить военные операции на территории Украины, о чем распорядился Международный суд ООН 16 марта 2022 года.

Несоблюдение постановления суда рассматривается как дальнейшее нарушение Россией своих международных обязательств.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия, в связи с чем считаем, что нарушения Россией международного права влекут за собой ее международную ответственность, а понесенные Украиной убытки и ущерб требуют полного и безотлагательного возмещения со стороны РФ", — отмечается в тексте заявления.

Напомним, что в России считают попытки устроить трибунал над РФ угрозой человечеству, потому что страна обладает крупнейшим в мире ядерным потенциалом. Российский чиновник Дмитрий Медведев назвал США "погаными псами войны, которые заходятся отвратительным лаем", а их союзников — "никчемными шавками".

Ранее Фокус сообщал, что в ООН осудили попытки России оправдать войну "неонацизмом". Представители примерно 50 стран высказались о том, что Москва использует лживые нарративы и ярлыки "неофашистов" и "неонацистов".