Росія має відповісти та виплатити Україні репарації за конвенцією про геноцид, — ЄС

У заяві Євросоюзу та 43 країн зазначається, що порушення міжнародного права спричиняють і міжнародну відповідальність з боку РФ. А завдані Україною збитки потребують повного відшкодування.

Євросоюз разом із 43 країнами, керуючись Конвенцією про запобігання злочину геноциду, виступили із спільною заявою на підтримку України. Про це повідомляється на офіційному сайті ЄС.

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У тексті заяви наголошується, що міжнародне співтовариство вкотре заявляє про підтримку України у розгляді позову проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН, згідно з Конвенцією 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Україна намагається довести, що Росія не має законних підстав чинити воєнні дії в країні та що на виправдання цього наводяться непідтверджені звинувачення в геноциді.

Серед країн, що підтримали Україну: Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Ісландія, Ірландія, Італія, Канада, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, США, Японія та інші.

Країни, які підписали цю заяву, закликали РФ негайно зупинити військові операції на території України, про що наказав Міжнародний суд ООН 16 березня 2022 року.

Недотримання ухвали суду розглядається як подальше порушення Росією своїх міжнародних зобов'язань.

"Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії, у зв'язку з чим вважаємо, що порушення Росією міжнародного права тягнуть за собою її міжнародну відповідальність, а зазнані Україною збитки вимагають повного та невідкладного відшкодування з боку РФ", — наголошується в тексті заяви.

Нагадаємо, що в Росії вважають спроби влаштувати трибунал над РФ загрозою людству, тому що країна має найбільший у світі ядерний потенціал. Російський чиновник Дмитро Медведєв назвав США "поганими псами війни, які заходяться огидним гавканням", а їхніх союзників — "нікчемними шавками".

Раніше Фокус повідомляв, що в ООН засудили спроби Росії виправдати війну "неонацизмом". Представники приблизно 50 країн висловилися про те, що Москва використовує брехливі наративи та ярлики "неофашистів" і "неонацистів".