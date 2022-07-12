В ООН осудили попытки РФ оправдать войну в Украине борьбой с "неонацизмом"

Представители около 50 стран обвинили Москву в продвижении лживых нарративов и безосновательном навешивании на других ярлыков "неофашистов" и "неонацистов".

В Совете Безопасности ООН представители около 50 стран осудили попытки России оправдать неспровоцированное вторжение в Украину нарративами о борьбе с неонацистами и неофашистами. Соответствующий документ опубликован на сайте Миссии США при ООН.

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В совместном заявлении по итогам встречи Совбеза организации по формуле Аррии говорится о том, что российские власти искажают историю в своих политических целях, продвигают лживые нарративы и распространяют дезинформацию о соседних странах.

"Мы отвергаем продолжающиеся усилия России по искажению истории в своих политических целях и продвижению наносящих огромный ущерб ложных нарративов и дезинформации о соседних странах, в том числе путем навешивания на других ярлыков "неофашистов" и "неонацистов", не имеющих под собой никаких оснований", — говорится в заявлении.

Участники встречи отметили, что проблемы роста неонацизма и антисемитизма в глобальных масштабах требуют конструктивного обсуждения, однако Москва не собиралась в нем участвовать, даже когда проводила встречи на эту же тему.

Кроме того было подчеркнуто, что Россия в очередной раз пытается оправдать полномасштабное и незаконное вторжение в Украину и отвлечь внимание международного сообщества от вопиющих нарушений РФ Устава ООН и других норм международного права.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", — заявили участники.

В заключении было сказано, что страны-члены ООН будут продолжать осуждать все проявления нацизма, неонацизма, антисемитизма, любой формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак не согласился с формулировками Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая заявила о нарушении украинскими военнослужащими норм международного гуманитарного права. В своем отчете она написала, что в Украине обе стороны конфликта используют гражданское население в качестве "живого щита".

Мишель Бачелет 15 июня рассказала, что управление по правам человека при ООН занимается расследованием случаев насильственной депортации детей из оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию.