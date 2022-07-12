В ООН засудили спроби РФ виправдати війну в Україні боротьбою з "неонацизмом"

Представники близько 50 країн звинуватили Москву в просуванні брехливих наративів і безпідставному навішуванні на інших ярликів "неофашистів" і "неонацистів".

У Раді Безпеки ООН представники близько 50 країн засудили спроби Росії виправдати непровоковане вторгнення в Україну наративами про боротьбу з неонацистами та неофашистами. Відповідний документ опубліковано на сайті Місії США при ООН.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

У спільній заяві за підсумками зустрічі Радбезу організації за формулою Аррії йдеться про те, що російська влада спотворює історію у своїх політичних цілях, просуває брехливі наративи та поширює дезінформацію про сусідні країни.

"Ми відкидаємо зусилля Росії, що продовжуються, зі спотворення історії у своїх політичних цілях і просування хибних наративів і дезінформації про сусідні країни, які завдають величезної шкоди, у тому числі шляхом навішування на інших ярликів "неофашистів" і "неонацистів", що не мають під собою жодних підстав", — ідеться в заяві.

Учасники зустрічі зазначили, що проблеми зростання неонацизму й антисемітизму в глобальних масштабах вимагають конструктивного обговорення, проте Москва не збиралася в ньому брати участь, навіть коли проводила зустрічі на цю саму тему.

Крім того було підкреслено, що Росія вкотре намагається виправдати повномасштабне та незаконне вторгнення в Україну та відвернути увагу міжнародної спільноти від кричущих порушень РФ Статуту ООН та інших норм міжнародного права.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — заявили учасники.

У висновку було сказано, що країни-члени ООН продовжуватимуть засуджувати всі прояви нацизму, неонацизму, антисемітизму, будь-якої форми расизму, расової дискримінації, ксенофобії та нетерпимості.

Раніше повідомлялося, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак не погодився з формулюваннями Верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет, яка заявила про порушення українськими військовослужбовцями норм міжнародного гуманітарного права. У своєму звіті вона написала, що в Україні обидві сторони конфлікту використовують цивільне населення як "живий щит".

Мішель Бачелет 15 червня розповіла, що управління з прав людини при ООН займається розслідуванням випадків насильницької депортації дітей із окупованих територій України в Російську Федерацію.