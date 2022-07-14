Черное море у берегов России окрасилось в "кровавый" цвет (видео)

Экологи объясняют это явление наличием в море красных водорослей, которые шторм разбил о камни на многочисленные мельчайшие частицы.

Воды Черного моря у берегов Анапы в Краснодарском крае РФ окрасились в красный цвет и местами имеют темно-розовый оттенок. В социальных сетях кадры с побережья публикуют очевидцы, которые отдыхали на участке от Варваровки до Супсеха.

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Это необычное явление объяснили экологи из Института океанологии им. Ширшова при Российской академии наук. По словам старшего научного сотрудника Филиппа Сапожникова, это явление не представляет опасности людям. Дело в том, что цвет воды изменился из-за водорослей, которые в результате шторма разбились о морские камни на многочисленные нитевидные частицы. Естественное течение прибило останки к берегу.

Эти простейшие водоросли имеют или красный или зеленый оттенок. В акватории Черного моря на скалистых гребнях под водой растут бурые и красные водоросли. С потеплением, которое как правило наступает к концу июня, на водорослях в больших количествах начинают развиваться красные эпифитные морские растения. Во время шторма растения отрываются, разбиваются о камни и, превращаясь в мелкие частицы, окрашивают воду в характерный темно-красный цвет с разными оттенками.

"В результате красные эпифитные водоросли отрывает в огромных количествах, перемалывает и приносит к берегу. И то, что мы видим на берегу, свежие завалы, они состоят на 90% из оторванных красных нитчатых водорослей. Они же плавают в толще воды в виде мелких кусочков", — объяснил ученый.

Также экологи отмечают, что это явление в принципе не опасно в Черном море, однако в морях Тихого океана при аналогичных явлениях были случаи интоксикации у отдыхающих после того, как они питались рыбой и морепродуктами.

Но для того, чтобы прекратить купание в Черном море, причин никаких нет — через некоторое время водоросли исчезают, а вода снова приобретает привычный цвет.

Ранее сообщалось, что в районе Анапы Краснодарского края РФ морская вода превратилась в зеленую кашу. Экологи объяснили зеленый цвет воды присутствием характерных для этих мест водорослей ульва и кладофора. хотя обычно они присутствуют в воде в меньшем количестве.