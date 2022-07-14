Чорне море біля берегів Росії забарвилося в "кривавий" колір (відео)

Екологи пояснюють це явище наявністю в морі червоних водоростей, які шторм розбив об каміння на численні найдрібніші частинки.

Води Чорного моря біля берегів Анапи в Краснодарському краї РФ забарвилися в червоний колір і подекуди мають темно-рожевий відтінок. У соціальних мережах кадри з узбережжя публікують очевидці, котрі відпочивали на ділянці від Варварівки до Супсеха.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Це незвичайне явище пояснили екологи з Інституту океанології ім. Ширшова при Російській академії наук. За словами старшого наукового співробітника Філіпа Сапожнікова, це явище не становить небезпеки людям. Річ у тому, що колір води змінився через водорості, які внаслідок шторму розбилися об морські камені на численні ниткоподібні частинки. Природна течія прибила останки до берега.

Ці найпростіші водорості мають червоний або зелений відтінок. В акваторії Чорного моря на скелястих гребенях під водою ростуть бурі та червоні водорості. З потеплінням, яке зазвичай настає до кінця червня, на водоростях у великих кількостях починають розвиватися червоні епіфітні морські рослини. Під час шторму рослини відриваються, розбиваються об каміння і, перетворюючись на дрібні частинки, фарбують воду в характерний темно-червоний колір із різними відтінками.

"В результаті червоні епіфітні водорості відриває у величезних кількостях, перемелює і приносить до берега. І те, що ми бачимо на березі, свіжі завали, вони складаються на 90% відірваних червоних нитчастих водоростей. Вони ж плавають у товщі води у вигляді дрібних шматочків", — пояснив учений.

Також екологи зазначають, що це явище в принципі не є небезпечним у Чорному морі, однак у морях Тихого океану під час аналогічних явищ були випадки інтоксикації у відпочиваючих після того, як вони харчувалися рибою та морепродуктами.

Але для того, щоб припинити купання в Чорному морі, причин ніяких немає — через деякий час водорості зникають, а вода знову набуває звичного кольору.

Раніше повідомлялося, що в районі Анапи Краснодарського краю РФ морська вода перетворилася на зелену кашу. Екологи пояснили зелений колір води присутністю характерних для цих місць водоростей ульва та кладофора, хоча зазвичай вони є у воді в меншій кількості.