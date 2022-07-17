На Камчатке разбился вертолет со звездой биатлона

Игорь Малиновский сам управлял вертолетом. Кроме него в салоне было еще два пассажира

В России, на Камчатке, разбился вертолет Robinson. Предварительно, он направлялся к вулкану Узон. За штурвалом был известный российский биатлонист Игорь Малиновский, в салоне – еще два пассажира. Об этом сообщает ТАСС.

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Вертолет пропал в субботу, 16 июля. Известно, что воздушное судно потерпело крушение и сгорело дотла. Все, кто были в салоне – погибли.

Управлял вертолетом известный российский биатлонист Игорь Малиновский, многократный чемпион мира и Европы. Его отцу, Владимиру Малиновскому, и принадлежит компания по туристическим перевозкам "Взлет", которой принадлежал упавший вертолет.

[ + – ] Российский биатлонист Игорь Малиновский со своим вертолетом Фото: ТАСС

Губернатор Камчатки Владимир Солодов уже заявил, что в районе вулкана Узон была облачная и "крайне неблагоприятная для полетов погода".

Разбившийся вертолет уже нашли. Малиновский и двое пассажиров – погибли. Их личность установлена – это Сергей Колесник, директор по развитию цифрового канала Tele2 и бывшая топ-менеджер "Эльдорадо" и "ЦУМа" Зоя Кайгородова.

Вертолет Robinson RA-07350 выполнял рейс по маршруту село Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. В назначенное время пилот не вышел на связь с организацией воздушного движения. Известно, что как туристическая группа экипаж Robinson с пассажирами в управлении МЧС не регистрировались.

Напомним, кальдера вулкана Узон является одной из главных достопримечательностей Камчатки.

Фото: соцсети

[ + – ] Кальдера камчатского вулкана Узон Фото: соцсети

В кальдере существует пять термальных полей, бурлящие озера и гейзеры. Но добраться туда крайне сложно, так что состоятельные туристы обычно прилетают к вулкану на вертолетах.