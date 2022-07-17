На Камчатці розбився вертоліт із зіркою біатлону

Ігор Малиновський сам керував вертольотом. Крім нього в салоні були ще двоє пасажирів

У Росії на Камчатці розбився вертоліт Robinson. Попередньо він прямував до вулкана Узон. За штурвалом був відомий російський біатлоніст Ігор Малиновський, у салоні — ще два пасажири. Про це повідомляє ТАСС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Вертоліт зник у суботу, 16 липня. Відомо, що повітряне судно зазнало аварії і згоріло вщент. Усі, хто був у салоні — загинули.

Керував вертольотом відомий російський біатлоніст Ігор Малиновський, багаторазовий чемпіон світу та Європи. Його батькові, Володимиру Малиновському, належить компанія з туристичних перевезень "Зліт", якій належав вертоліт, що впав.

[ + – ] Російський біатлоніст Ігор Малиновський зі своїм гелікоптером Фото: ТАСС

Губернатор Камчатки Володимир Солодов уже заявив, що в районі вулкана Узон була хмарна і "вкрай несприятлива для польотів погода".

Розбитий вертоліт вже знайшли. Малиновський та двоє пасажирів — загинули. Їхні особи встановлено — це Сергій Колесник, директор з розвитку цифрового каналу Tele2 та колишня топменеджерка "Ельдорадо" та "ЦУМу" Зоя Кайгородова.

Вертоліт Robinson RA-07350 виконував рейс за маршрутом село Мількове — Долина гейзерів — кальдера вулкана Узон. У призначений час пілот не вийшов на зв'язок із організацією повітряного руху. Відомо, що як туристична група, екіпаж Robinson з пасажирами в управлінні МНС не реєструвалися.

Нагадаємо, кальдера вулкана Узон є однією з головних визначних пам'яток Камчатки.

Фото: соцсети

[ + – ] Кальдера камчатського вулкана Узон Фото: соцсети

У кальдері існує п'ять термальних полів, вируючі озера та гейзери. Але дістатися туди вкрай складно, тож заможні туристи зазвичай прилітають до вулкана на вертольотах.