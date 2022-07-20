Остались одни старики: США испытывает дефицит водителей автобусов

По мнению специалистов, кризис возник на фоне старения рабочей силы, низких зарплат, высокого уровня преступности и нежелания молодых людей делать карьеру водителя.

В Соединенных Штатах транспортные агентства начали испытывать дефицит водителей автобусов. Их число сокращается поскольку многие из них уходят на пенсию или ищут более высокооплачиваемую работу в частных компаниях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Издание пишет, что нехватка создает серьезную проблему для транспортных агентств, которые пытаются восстановить отрасль и вернуть пассажиров, после понесенных значительных убытков во время пандемии. Чтобы преодолеть кризис, агентства пытаются привлечь молодых специалистов.

"Хотя в разных агентствах могут быть разные причины, выделяются две: увеличение числа выходов на пенсию стареющей рабочей силы и трудности с набором и удержанием новых работников", — говорится в докладе группы по защите общественного транспорта Transit Center.

Также в публикации приводятся данные опроса Американской ассоциацией общественного транспорта (APTA), согласно которым 71% из 117 транспортных агентств или сократили обслуживание, или отложили повышение качества услуг в связи с нехваткой работников. Кроме того, большинство респондентов сообщили, что испытывают сложности с наймом новых водителей.

Согласно отчета APTA, средний возраст водителя транзитного транспорта почти 53 года — это на 10 лет больше, чем возраст обычного служащего. Причем динамика возрастной категории водителей за последние семь лет такова — в 2015 году 63% работников были старше 45 лет, а к 2022 этот показатель возрос до 72%.

[ + – ] Данные отчета Transit Center о кризисе в транспортной сфере

В этой ситуации исследователи прогнозируют около 200 тысяч свободных вакансий в ближайшее время, несмотря на то, что в США общая занятость населения упала на 6 млн человек по сравнению с допандемийным временем. Согласно данным Министерства труда, процент свободных вакансий находится на самом высоком уровне с 2001 года, а доля работающих американцев находится на самом низком уровне с 1970-х годов.

"Просто не хватает молодых работников для замещения определенных функций, и это очень сильно ударило по транспортной отрасли — особенно по должности водителя", — отметили авторы отчета.

По мере высоких возрастных границ рабочей силы, существует еще одна проблема, которая заключается в дороговизне жизни в городах с большим количеством общественного транспорта. Многие водители, которые работают долго и сверхурочно, не могут позволить себе жить в таких городах, почасовая заработная плата семи ведущих транспортных компаний в США в зависимости от количества пассажиров варьируется от $19,55 до $29,61.

[ + – ] Уровень средней почасовой зарплаты водителей в некоторых штатах

Между тем проблема усугубляется еще ростом преступности в городах. Многие потенциальные работники, опасаясь за свою безопасность, либо уходят с работы, либо полностью избегают карьеры водителя. Согласно отчету, количество нападений на водителей на одну пассажирскую поездку увеличилось в четыре раза с 2009 по 2020 год.

Напомним, президент США Джо Байден объявил на территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с критическим положением дел в сфере энергетики. В заявлении Байдена говорится, что полномасштабное вторжение РФ в Украину спровоцировало сбои на рынках энергоресурсов.