Залишилися одні старші люди: США відчувають дефіцит водіїв автобусів

На думку фахівців, криза виникла на тлі старіння робочої сили, низьких зарплат, високого рівня злочинності та небажання молодих людей робити кар'єру водія.

У Сполучених Штатах транспортні агенції почали відчувати дефіцит водіїв автобусів. Їх кількість скорочується оскільки багато хто з них вирушає на пенсію або шукає високооплачуванішу роботу в приватних компаніях. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Видання пише, що нестача створює серйозну проблему для транспортних агентств, які намагаються відновити галузь і повернути пасажирів після значних збитків під час пандемії. Щоб подолати кризу, агенції намагаються залучити молодих фахівців.

"Хоча в різних агентствах можуть бути різні причини, виділяються дві: збільшення кількості виходів на пенсію старіючої робочої сили та труднощі з набором та утриманням нових працівників", — йдеться у доповіді групи із захисту громадського транспорту Transit Center.

Також у публікації наводять дані опитування Американською асоціацією громадського транспорту (APTA), згідно з якими 71% зі 117 транспортних агентств або скоротили обслуговування, або відклали підвищення якості послуг через брак працівників. Крім того, більшість респондентів повідомили, що мають труднощі з наймом нових водіїв.

Згідно зі звітом APTA, середній вік водія транзитного транспорту майже 53 роки — це на 10 років більше, ніж вік звичайного службовця. Причому динаміка вікової категорії водіїв за останні сім років така — у 2015 році 63% працівників були старшими за 45 років, а до 2022 року цей показник зріс до 72%.

[ + – ] Дані звіту Transit Center про кризу у транспортній сфері

У цій ситуації дослідники прогнозують близько 200 тисяч вакансій найближчим часом, попри те, що в США загальна зайнятість населення впала на 6 млн осіб, якщо порівняти з допандемійним часом. За даними Міністерства праці, відсоток вакансій знаходиться на найвищому рівні з 2001 року, а частка американців, які працюють, знаходиться на найнижчому рівні з 1970-х років.

"Просто не вистачає молодих працівників для заміщення певних функцій, і це дуже сильно вдарило по транспортній галузі — особливо по посаді водія", — зазначили автори звіту.

У міру високих вікових кордонів робочої сили існує ще одна проблема, яка полягає в дорожнечі життя в містах з великою кількістю громадського транспорту. Багато водіїв, які працюють довго та понаднормово, не можуть дозволити собі жити в таких містах, погодинна заробітна плата семи провідних транспортних компаній у США залежно від кількості пасажирів варіюється від $19,55 до $29,61.

[ + – ] Рівень середньої погодинної зарплати водіїв у деяких штатах

Тим часом проблема посилюється ще зростанням злочинності у містах. Багато потенційних працівників, побоюючись за свою безпеку, або залишають роботу, або повністю уникають кар'єри водія. Згідно зі звітом, кількість нападів на водіїв на одну пасажирську поїздку збільшилась у чотири рази з 2009 по 2020 рік.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив на території країни режим надзвичайної ситуації у зв'язку із критичним станом справ у сфері енергетики. У заяві Байдена йдеться про те, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну спровокувало збої на ринках енергоресурсів.