Байден оголосив у США режим надзвичайної ситуації через енергетичну кризу

Рішення президента пов'язане з критичною ситуацією з електроенергією в країні, що виникла через вторгнення Росії в Україну та посуху.

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Президент США Джо Байден оголосив на території країни режим надзвичайної ситуації у зв'язку з критичним станом справ у сфері забезпечення держави електроенергією, що виникла через повномасштабну війну РФ проти України, а також погані кліматичні умови. Про це йдеться у заяві Білого дому.

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"Я, Джозеф Р. Байден молодший, президент Сполучених Штатів, повноваженнями, наданими мені Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки… оголошую режим надзвичайної ситуації у зв'язку із загрозою наявності достатніх потужностей з вироблення електроенергії для задоволення очікуваного споживчого попиту", — говорить текст заяви.

Як зазначено в пресрелізі, повномасштабне вторгнення РФ в Україну спровокувало збої на ринках енергії, а сильна спека та посуха спричиняють дефіцит і великий попит на електроенергію — ці фактори загрожують здатності США задовольнити споживчий попит на електроенергію в країні.

У Білому домі додали, що держава зараз не може імпортувати панелі для вироблення сонячної енергії в достатньому обсязі. У зв'язку з цим Байден доручив розглянути можливість скасувати мита на ввезення сонячних модулів із Камбоджі Малайзії, Таїланду та В'єтнаму на термін 24 місяці або доти, доки режим НС не буде припинено.

Однак, останнім часом Сполучені Штати не можуть імпортувати сонячні модулі в достатніх кількостях, щоб забезпечити необхідне збільшення сонячної потужності.

Також, відповідно до рішення Байдена, міністерка торгівлі Джина Раймондо отримала додаткові повноваження для реагування на надзвичайну ситуацію в енергетичній галузі.

Нагадаємо, 25 травня режим надзвичайного стану в Угорщині оголосив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан. Рішення, за його словами, пов'язане з війною РФ проти України, яка поставила під загрозу "фінансову та фізичну" безпеку держави.

Раніше ми писали, що Байден розглядає можливість скасування мит на низку китайських товарів для зниження цін у США.