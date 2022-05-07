Байден може скасувати мита на товари з Китаю, щоб зупинити зростання цін у США
Скасування податків на китайську продукцію, запроваджених за Трампа, допоможе знизити темпи інфляції, вважають експерти.
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Білий дім розглядає можливість скасування мит на низку китайських товарів, запроваджених за президентства Дональда Трампа, для зниження інфляції всередині США. Про це пише видання National Desk.
За даними журналістів, наразі в адміністрації президента США Джо Байдена оцінюють вплив мит 2018 року, які щороку завдають збитків китайському імпорту на сотні мільярдів доларів і провокують дії у відповідь з боку уряду КНР.
Видання зазначає, що зараз у США зафіксовано найвищу інфляцію з 1980-х років (8,5% у березні). Зокрема, в країні встановилися високі ціни на енергоносії та житло. Споживчі товари також подорожчали через брак робочої сили та проблеми з постачанням.
Деякі економічні експерти в американському уряді та за його межами вважають, що скасування мит може послабити інфляцію в країні — ціни для споживачів можуть і не знизитись, а ось швидкість, з якою вони зростають, ймовірно, впаде.
Підтримка мит в американському діловому середовищі в основному залежить від того, виграє чи програє та чи інша галузь від їхнього запровадження. Видання передбачає, що Конгрес з більшою часткою ймовірності критично поставиться до можливого скасування мит, оскільки дедалі більше з них виступають за протидію Китаю у зв'язку з порушенням прав людини та несумлінними торговими практиками, йдеться у публікації.
Нагадаємо, 23 серпня 2018 року керівництво США ввело мита у розмірі 25% на ввезені з Китаю товари. До списку потрапило 279 найменувань продукції з КНР загальною вартістю 16 млрд доларів. У той же день, 23 серпня, Китай подав позов до Світової організації торгівлі (СОТ) у зв'язку з цим рішенням американської влади.
Перед обранням на пост президента США Джо Байден заявив, що вважає Китай "конкурентом", тоді як противником для нього є РФ.
Тим часом на тлі повномасштабної війни Росії проти України агентство Reuters з посиланням на високопосадовців США повідомило, що Китай не надавав РФ економічну чи військову допомогу. Wall Street Journal у свою чергу писало, що китайські технологічні компанії поступово йдуть з російського ринку після вторгнення російської армії на українську територію.
Також ми повідомляли, що Сполучені Штати та їхні партнери з ЄС вели переговори з Китаєм щодо постачання газу до Європи.