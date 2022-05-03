Під наглядом США: ЗМІ пишуть, що Китай дистанціювався від РФ
За інформацією журналістів, Вашингтон та країни-союзники продовжать уважно стежити за політикою Пекіна щодо Москви.
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Високопосадовці США не вважають, що Китай за період повномасштабної війни в Україні надавав Росії економічну чи військову допомогу. Про це пише агентство Reuters із посиланням на анонімне джерело.
Як уточнює видання, КНР утримується від укладання нових контрактів між своїми нафтопереробними заводами та РФ, незважаючи на суттєві знижки.
У США наголосили, що Китай утримався під час голосування в ООН про відповідальність Росії за гуманітарні наслідки військової агресії проти України.
Проте, політичне керівництво Сполучених Штатів, як і раніше, стурбоване підтримкою Китаєм Росії. Особливо з огляду на те, що Пекін відмовився засудити дії Росії в Україні. До того ж, у першому кварталі цього року обсяг торгівлі між країнами зріс.
Як стало відомо, Китай уперше за чотири місяці збільшив імпорт газу РФ на 60%.
Тому Вашингтон та країни-союзники продовжать уважно стежити за політикою КНР щодо свого колишнього партнера.
Тим часом поки Китай готовий подвоювати свою стратегічну співпрацю з РФ, Європа шукає можливості розвивати відносини з іншими азіатськими державами, повідомляє видання Politico. Йдеться, зокрема, про налагодження тісніших зв'язків ЄС з Японією та Індією.
Нагадаємо, Пекін шукає способи зберегти $3,2 трлн у разі запровадження санкцій Заходом. Китайське керівництво припускає, що економічні обмеження можуть бути введені проти Пекіна у разі загострення ситуації з Тайванем.
Раніше Фокус писав, що Україна запропонувала Китаю стати гарантом безпеки у майбутньому договорі з РФ.