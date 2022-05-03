Під наглядом США: ЗМІ пишуть, що Китай дистанціювався від РФ

За інформацією журналістів, Вашингтон та країни-союзники продовжать уважно стежити за політикою Пекіна щодо Москви.

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Високопосадовці США не вважають, що Китай за період повномасштабної війни в Україні надавав Росії економічну чи військову допомогу. Про це пише агентство Reuters із посиланням на анонімне джерело.

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Як уточнює видання, КНР утримується від укладання нових контрактів між своїми нафтопереробними заводами та РФ, незважаючи на суттєві знижки.

У США наголосили, що Китай утримався під час голосування в ООН про відповідальність Росії за гуманітарні наслідки військової агресії проти України.

Проте, політичне керівництво Сполучених Штатів, як і раніше, стурбоване підтримкою Китаєм Росії. Особливо з огляду на те, що Пекін відмовився засудити дії Росії в Україні. До того ж, у першому кварталі цього року обсяг торгівлі між країнами зріс.

Як стало відомо, Китай уперше за чотири місяці збільшив імпорт газу РФ на 60%.

Тому Вашингтон та країни-союзники продовжать уважно стежити за політикою КНР щодо свого колишнього партнера.

Тим часом поки Китай готовий подвоювати свою стратегічну співпрацю з РФ, Європа шукає можливості розвивати відносини з іншими азіатськими державами, повідомляє видання Politico. Йдеться, зокрема, про налагодження тісніших зв'язків ЄС з Японією та Індією.

Нагадаємо, Пекін шукає способи зберегти $3,2 трлн у разі запровадження санкцій Заходом. Китайське керівництво припускає, що економічні обмеження можуть бути введені проти Пекіна у разі загострення ситуації з Тайванем.

Раніше Фокус писав, що Україна запропонувала Китаю стати гарантом безпеки у майбутньому договорі з РФ.