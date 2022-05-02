Уперше за 4 місяці: Китай збільшив імпорт газу РФ на 60%

Усього з початку року Пекін отримав газопроводом "Сила Сибіру" понад 3 млрд кубометрів газу. При цьому в РФ стверджують, що приріст обумовлений двостороннім довгостроковим контрактом.

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За перші чотири місяці 2022 року російська компанія "Газпром" порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила обсяг експорту газу в Китай майже на 60%. Згідно із заявою компанії, загальний обсяг постачання газу в Китай газопроводом "Сила Сибіру" склав 3,09 млрд кубометрів. Про це повідомляє видання з Гонконгу South China Morning Post.

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"Зростає експорт газу в Китай газопроводом "Сила Сибіру" в межах двостороннього довгострокового контракту між "Газпромом" і CNPC. Обсяг поставок за перші чотири місяці 2022 року перевищує аналогічний показник минулого року майже на 60%", — заявили в "Газпромі".

Зазначається, що російська та китайська компанії уклали другий довгостроковий договір щодо газових постачань далекосхідним маршрутом на 48 млрд кубометрів газу на рік при нарощуванні повної потужності.

За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова, контракт укладено на 25 років. Підписання першого контракту між РФ і Китаєм, у межах якого було передбачено постачання 38 млрд кубометрів газу газопроводом "Сила Сибіру", відбулося у 2017 році, а безпосередньо виконання контракту почалося з 2019 року. Так, у 2022 році Китай може стати четвертим найбільшим споживачем російського газу після Німеччини, Італії й Туреччини, обійшовши такі європейські країни як Австрія та Франція.

[ + – ] Експорт російського газу в попередніх роках

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Помилка "Газпрому". Через війну з Україною Росія ризикує втратити ринки вугілля, нафти та газу

Однак щодо європейського ринку, то через антиросійські санкції та заходи у відповідь із боку Кремля експорт природного газу в країни ЄС може скоротитися. На думку єврокомісара з внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, у разі повного припинення постачання російського газу Європі доведеться замінити обсяги 155 млрд кубометрів палива з Росії.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила 63 мільярди євро за постачання палива морем і трубопроводами в інші країни. Таким чином, експорт вугілля та газу з Росії в країни ЄС зростає, зокрема, закупівля газу країнами Європи через трубопровід зросла на 10%.