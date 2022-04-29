Помилка "Газпрому". Через війну з Україною Росія ризикує втратити ринки вугілля, нафти та газу

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Європа переживає момент істини, і результати випробування можуть не сподобатися Росії. Кремль задіяв звичний арсенал: шантаж, відключення від газу країн, які він вважає "слабкими", пропагандистські операції. У відключення від газу Польщі та Болгарії проста мета — уникнути санкцій, посіяти розбрат, підкупити. Але це ознака слабкості Росії. Вона боїться втратити прибутки. Європейці відчули цю слабкість. Тому вперше за багато років Путін може отримати дуже неочікуваний для себе результат. Він програє ще швидше, ніж ми очікували, тому що Європа в своїй відповіді стане єдиною.

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"Газпром" випробовує стійкість і єдність ЄС своїм перевіреним та улюбленим способом, який завжди спрацьовував і давав результат. Це використання газу, як засобу політичного впливу та корупції.

Раніше ця корупція роками сприймалася європейськими політиками, як нормальна бізнес-практика, котра надавала додаткові конкурентні переваги, створювала робочі місця і додану вартість. Тепер же війна в Європі стала війною з Європою, змінивши звичний хід подій і ставлення до Росії, як до надійного партнера. До того ж, створила ситуацію, яка може привести Росію до повної втрати ринків вугілля, нафти, нафтопродуктів і газу.

Безумовно, ті компанії, які отримували і продовжують отримувати переваги від "спеціальних умов" постачання енергоносіїв, дуже голосно пручаються необхідності переходу на іншу модель бізнесу без преференцій, оскільки це негативно вплине на їхню маржинальність і прибутковість.

Утім трансформація бізнесу та свідомості завжди відбувається важко, а тому потребує постійного розвінчування міфів і страхів. Головний страх пов’язаний з погрозами Путіна перервати постачання газу. Показовий виступ уже відбувся — "Газпром" відключив від постачання Польщу та Болгарію. Майже одночасно з цим у російській пресі з’явилася інформація, що Австрія і Німеччина погодилися сплачувати за газ у рублях. Проте це виявилось фейком, який розганяли з метою додаткового нагнітання напруги та страхів у західному суспільстві, дуже чутливому до можливих наслідків переривання постачання та здорожчання газу.

Намагання перевести сплату за газ у рублі має дуже просте та зрозуміле підґрунтя. Росія хоче уникнути можливого застосування іранської моделі санкцій, коли фінансові розрахунки за поставлений газ акумулюються на спеціальному рахунку, до якого постачальник "Газпром" не матиме доступу.

Польщу ж і Болгарію обрали для наочної демонстрації решті країн ЄС серйозності намірів Росії. Ось тільки ця акція призводить до зворотного ефекту. Європа готова спільно протистояти російському шантажу, вирішувати разом питання постачання і зберігання запасів газу, а головне — ризикувати навіть "солодкими контрактами".

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Через несплату в рублях: "Газпром" зупинив постачання газу до Польщі та Болгарії

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