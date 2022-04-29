Ошибка "Газпрома". Из-за войны с Украиной Россия рискует потерять рынки угля, нефти и газа

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Европа переживает момент истины, и результаты этого испытания могут не понравиться России. Кремль задействовал привычный арсенал: шантаж, отключение от газа стран, считаемых "слабыми", пропагандистские операции. У отключения от газа Польши и Болгарии простая цель – избежать санкций, посеять раздор, подкупить. Но это признак слабости России. Она боится потерять прибыль. Европейцы почувствовали эту слабость. Поэтому впервые за многие годы Путин может получить очень неожиданный для себя результат. Он проиграет еще быстрее, чем мы ожидали, потому что Европа в своем ответе станет единой.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Газпром" испытывает устойчивость и единство ЕС своим проверенным и любимым способом, который всегда срабатывал и давал результат. Это использование газа, как средства политического влияния и коррупции.

Ранее эта коррупция годами воспринималась европейскими политиками, как нормальная бизнес-практика, которая предоставляла дополнительные конкурентные преимущества, создавала рабочие места и добавленную стоимость. Теперь же война в Европе стала войной с Европой, изменив привычный ход событий и отношение к России, как к надежному партнеру. Более того, создала ситуацию, которая может привести Россию к полной потере рынков угля, нефти, нефтепродуктов и газа.

Безусловно, те компании, которые получали и продолжают получать преимущества от "специальных условий" снабжения энергоносителями, очень громко сопротивляются необходимости перехода на другую модель бизнеса без преференций, поскольку это негативно повлияет на их маржинальность и прибыльность.

Но трансформация бизнеса и сознания всегда происходит тяжело, поэтому требует постоянного развенчивания мифов и страхов. Главный страх связан с угрозами Путина прервать поставки газа. Показательное выступление уже состоялось – "Газпром" отключил от поставок Польшу и Болгарию. Почти одновременно с этим в российской прессе появилась информация, что Австрия и Германия согласились платить за газ в рублях. Однако это оказалось фейком, разгоняемым с целью дополнительного нагнетания напряжения и страхов в западном обществе, очень чувствительном к возможным последствиям прерывания поставок и удорожания газа.

Попытка перевести оплату за газ в рубли имеет очень простую и понятную почву. Россия хочет избежать возможного применения иранской модели санкций, когда финансовые расчеты за поставленный газ аккумулируются на специальном счете, к которому у "Газпрома" нет доступа.

Польшу же и Болгарию избрали для наглядной демонстрации остальным странам ЕС серьезность намерений России. Вот только эта акция приводит к обратному эффекту. Европа готова совместно противостоять российскому шантажу, решать вместе вопросы поставки и хранения запасов газа, а главное – рисковать даже "сладкими контрактами".

Важно

На нефтяном фронте. Какие страны могут заменить российскую нефть и как близко они к этому подошли?

Источник.