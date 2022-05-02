Впервые за 4 месяца: Китай увеличил импорт газа РФ на 60%

Всего с начала года Пекин получил по газопроводу "Сила Сибири" более 3 млрд кубометров газа. При этом в РФ утверждают, что прирост обусловлен двусторонним долгосрочным контрактом.

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За первые четыре месяца 2022 года российская компания "Газпром" в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году увеличила объем экспорта газа в Китай почти на 60%. Согласно заявлению компании, общий объем поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" составил 3,09 млрд кубометров. Об этом сообщает издание из Гонконга South China Morning Post .

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"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%", — заявили в "Газпроме".

Отмечается, что российская и китайская компании заключили второй долгосрочный договор по газовым поставкам по дальневосточному маршруту на 48 млрд кубометров газа в год при наращивании полной мощности.

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова контракт заключен на 25 лет. Подписание первого контракта между РФ и Китаем, в рамках которого было предусмотрена поставка 38 млрд кубометров газа по газопроводу "Сила Сибири", произошло в 2017 году, а непосредственно исполнение контракта началось с 2019 года. Таким образом, в 2022 году Китай может стать четвертым крупнейшим потребителем российского газа после Германии, Италии и Турции, обойдя такие европейские страны как Австрия и Франция.

[ + – ] Экспорт российского газа в предыдущих годах

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Ошибка "Газпрома". Из-за войны с Украиной Россия рискует потерять рынки угля, нефти и газа

Однако что касается европейского рынка, то из-за антироссийских санкций и ответных мер со стороны Кремля экспорт природного газа в страны ЕС может сократится. По мнению еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, в случае полного прекращения поставок российского газа Европе придется заменить объемы в 155 млрд кубометров топлива из России.

Ранее сообщалось, что с С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия заработала 63 миллиардов евро на поставках топлива морем и трубопроводами в другие страны. Таким образом, экспорт угля и газа из России в страны ЕС растут, в частности, закупка газа странами Европы через трубопровод выросла на 10%.