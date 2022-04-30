Україна запропонувала Китаю стати гарантом безпеки у майбутньому договорі з РФ, — Кулеба

Міністр закордонних справ України назвав таку пропозицію знаком поваги та довіри до Китаю і сподівається, що Пекін "не підливатиме олії у вогонь у війні Росії проти України".

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Україна запропонувала Китаю стати гарантом безпеки у майбутньому договорі з Росією про нейтральний статус і відмову від вступу до НАТО. Наразі Київ вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, зокрема Китаю та інших великих держав. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю китайському агентству новин "Сіньхуа".

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За словами глави МЗС, така пропозиція для Китаю — це знак поваги та довіри від України. Глава українського МЗС упевнений, що в Пекіні не бажають, щоб ситуація на території України розвивалася так, як вона розвивається сьогодні. Кулеба додав, що сподівається: Китай закликатиме Росію до припинення вогню.

"Ми сподіваємося, що Китай закликатиме Росію до припинення вогню, щоб не допустити ескалації. Це стане важливим заходом для підтримки миру та запобігання подальшим гуманітарним катастрофам", — сказав він.

Крім того, міністр закордонних справ України подякував китайській стороні за те, що вона зайняла позицію недопущення подальшої ескалації ситуації. Він також висловив упевненість у тому, що Пекін не переслідуватиме геополітичних цілей і "не підливатиме олії у вогонь у війні Росії проти України".

"Україна ніколи не хотіла війни і хоче, щоб вона закінчилася якнайшвидше. На жаль, ми не бачимо волі Росії до деескалації ситуації", — сказав він.

Нагадаємо, 20 квітня Франція заявила про готовність надати Україні гарантії безпеки. За інформацією журналістів, Париж погодився надавати Києву військову техніку. Ці гарантії більше схожі на пункт оборони, який є у всіх країн-членів ЄС, ніж на 5 статтю статуту НАТО.

30 березня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін готовий надати гарантії безпеки Києву після закінчення воєнних дій.

16 квітня Володимир Зеленський розповів, що завершення війни в Україні може бути оформлене двома договорами. Це буде договір про гарантії безпеки, надані Україні замість нейтрального статусу та відмови від вступу до НАТО. Крім того, буде окрема мирна угода з Росією.