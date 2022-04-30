Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности в будущем договоре с РФ, — Кулеба

Министр иностранных дел Украины назвал такое предложение знаком уважения и доверия к Китаю и надеется, что Пекин "не будет подливать масла в огонь в войне России против Украины".

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Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности в будущем договоре с Россией о нейтральном статусе и отказе от вступления в НАТО. В настоящее время Киев изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета безопасности ООН, в том числе Китая и других крупных держав. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью китайскому новостному агентству "Синьхуа".

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По словам главы МИД, такое предложения для Китая — это знак уважения и доверия от Украины. Глава украинского МИД уверен, что в Пекине не желают, чтобы ситуация на территории Украины развивалась так, как она развивается сегодня. Кулеба добавил, что надеется: Китай будет призывать Россию к прекращению огня.

"Мы надеемся, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня, чтобы не допустить эскалации. Это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф", — сказал он.

Кроме того, министр иностранных дел Украины поблагодарил китайскую сторону за то, что заняла позицию недопущения дальнейшей эскалации ситуации. Он также выразил уверенность в том, что Пекин не будет преследовать геополитических целей и "не будет подливать масла в огонь в войне России против Украины".

"Украина никогда не хотела войны и хочет, чтобы она закончилась как можно скорее. К сожалению, мы не видим воли России к деэскалации ситуации", — сказал он.

Напомним, 20 апреля Франция заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. По информации журналистов, Париж согласился предоставлять Киеву военную технику. Данные гарантии больше похожи на пункт обороны, который есть у всех стран-членов ЕС, чем на 5 статью устава НАТО.

30 марта глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов предоставить гарантии безопасности Киеву после окончания военных действий.

16 апреля Владимир Зеленский рассказал, что завершение войны в Украине может быть оформлено двумя договорами. Это будет договор о гарантиях безопасности, предоставленных Украине взамен на нейтральный статус и отказ от вступления в НАТО. Кроме того, будет отдельное мирное соглашение с Россией.