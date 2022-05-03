Под присмотром США: СМИ пишут, что Китай дистанцировался от РФ

По информации журналистов, Вашингтон и страны-союзники продолжат внимательно следить за политикой Пекина в отношении Москвы.

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Высокопоставленные чиновники США не считают, что Китай за период полномасштабной войны в Украине оказывал России экономическую или военную помощь. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник.

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Как уточняет издание, КНР воздерживается от заключения новых контрактов между своими нефтеперерабатывающими заводами и РФ, несмотря на существенные скидки.

В США отметили, что Китай воздержался при голосовании в ООН об ответственности России за гуманитарные последствия военной агрессии против Украины.

Тем не менее, политическое руководство Соединенных Штатов как и раньше обеспокоено поддержкой Китаем России. Особенно с учетом того, что Пекин отказался осудить действия России в Украине. Более того, в первом квартале этого года объем торговли между странами вырос.

Как стало известно, КНР впервые за четыре месяца увеличил импорт газа РФ на 60%.

Поэтому Вашингтон и страны-союзники продолжат внимательно следить за политикой КНР в отношении своего прежнего партнера.

Между тем, пока Китай готов удваивать свое стратегическое сотрудничество с РФ, Европа ищет возможности развивать отношения с другими азиатскими государствами, сообщает издание Politico. Речь, в частности, идет о налаживании более тесных связей ЕС с Японией и Индией.

Напомним, Пекин ищет способы сохранить $3,2 трлн в случае введения санкций Западом. Китайское руководство допускает, что экономические ограничения могут быть введены против Пекина в случае обострения ситуации с Тайванем.

Ранее Фокус писал, что Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности в будущем договоре с РФ.