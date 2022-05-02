Сделали выводы. Пекин ищет способы сохранить $3,2 трлн в случае введения санкций Западом

Китайские руководство допускает, что экономические ограничения могут быть введены против Пекина в случае обострения ситуации с Тайванем.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Регулирующие органы Китая провели 22 апреля экстренное совещание с участием представителей центрального банка КНР, министерства финансов, национальных банков, работающих на территории Китая, и международных кредиторов. Целью совещания было защитить свои валютные резервы в размере $3,2 трлн в случае возможных экономических санкций со стороны Запада в отношении Китая. Об этом сообщает британская Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Опасения китайского руководства связаны с возможными санкциями в случае, если Китай осуществит военное вторжение в Тайвань. Китайские чиновники предполагают, что такие же меры могут быть приняты против Пекина в случае регионального военного конфликта. На фоне жестких экономических санкций Запада в отношении России, Министерство финансов страны заявило, что администрация президента Си Цзиньпина была приведена в состояние "боевой готовности" к неожиданному замораживанию доллара.

Стратегия китайских чиновников заключается в том, чтобы заставить предприятия-экспортеров отказаться от долларовых активов в обмен на юани, с целью увеличить количество своей национальной валюты в соотношения к доллару.

Кроме того, был рассмотрен вариант сократить квоту в 50 000 долларов США, которую китайским гражданам разрешено приобретать каждый год для зарубежных поездок, образования и других оффшорных покупок.

Впрочем, некоторые участники совещания засомневались в том, что США смогут смогут применить к Китаю, как к второй по величине экономике мира, такие же санкции, как к России. По мнению управляющего директор Orient Capital Research в Гонконге Эндрю Коллиера, США трудно ввести масштабные санкции против Китая поскольку это будет похоже на взаимное гарантированное уничтожение в ядерной войне.

Экстренное заседание было проведено после того, как Великобритания и США провели переговоры на высшем уровне, во время которых обсуждался вопрос, как справиться с кризисом в Азии в случае, если Китай вторгнется на Тайвань.

"Если Китай нападет на Тайвань, разделение китайской и западной экономик будет гораздо более серьезным, чем разъединение с Россией, потому что экономический след Китая затрагивает все части мира", — цитирует Financial Times одного из участников встречи.

Важно

Объединить врагов. Ослабевшая в войне с Украиной Россия – это подарок для США и Китая

Ранее сообщалось, что 26 апреля представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил о незаинтересованности Китая в развязывании третьей мировой войны. В то же время он считает, что Европа попала в водоворот геополитических конфликтов через 30 лет после окончания холодной войны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности в будущем договоре с Россией о нейтральном статусе и отказе от вступления в НАТО. По словам чиновника, такое предложения для Китая — это знак уважения и доверия от Украины.