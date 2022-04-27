Объединить врагов. Ослабевшая в войне с Украиной Россия – это подарок для США и Китая

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По мере роста силы и уверенности нового украинца растет субъектность самой Украины. Соответственно, с ростом ее международной роли объективно будет падать геополитическая субъектность и духовно-идеологическая мощь путинской России. Да, это не будет развал России, но ее классические упадок, застой, загнивание, которые так хорошо знакомы и привычны российской истории. И нам, украинцам, придется жить рядом с этим.

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Почему Россия будущего — это наемный работник на китайской "шахте"

Показательно то, что Украина, ослабляя в тяжелых боях Россию, делает это не только для Европы и США, но и для Китая, который, как и Америка, крайне заинтересован в превращении огромной России из агрессивного субъекта мировой политики в покорный объект коллективного международного освоения природных ресурсов.

Путин за 20 лет превратил россиян в пассивное и запуганное население, которое примет над собой любое начальство. Ему осталось лишь проиграть битву с Украиной. Тогда усталая и дезориентированная Россия примет любые международные правила и государственные формы.

Произойти это может еще и потому, что ослабевшая и удобная Россия – это единственное основание для консенсуса США и Китая. Во всем остальном они будут яростно конкурировать весь XXI век. Но без признанной победы Украины над Россией этот консенсус невозможен. Конечно, великие государства заинтересованы также в том, чтобы Украина потратила все силы на борьбу с Россией и тоже согласилась на любую роль, любое место, которое ей укажут в мировом сообществе. Но теперь это зависит не только от обстоятельств борьбы этих государств, но и от уверенной в себе украинской политической элиты, лидера нации. Поэтому после войны нам крайне необходимы два важных фактора – наличие ответственной и подготовленной элиты, а также удачная геополитическая ситуация, в которой и будет определено будущее Украины в мире.

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