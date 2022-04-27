Об'єднати ворогів. Ослабла у війні з Україною Росія – це подарунок для США та Китаю

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У міру зростання сили та впевненості нового українця зростає суб'єктність самої України. Відповідно, зі зростанням її міжнародної ролі об'єктивно падатиме геополітична суб'єктність і духовно-ідеологічна міць путінської Росії. Так, це не буде розвал Росії, але її класичні занепад, застій, загнивання, які так добре знайомі та звичні російській історії. І нам, українцям, доведеться жити поряд із цим.

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Чому Росія майбутнього — це найманий працівник на китайській "шахті"

Показово те, що Україна, послаблюючи у важких боях Росію, робить це не лише для Європи та США, а й для Китаю, який, як і Америка, вкрай зацікавлений у перетворенні величезної Росії з агресивного суб'єкта світової політики на покірний об'єкт колективного міжнародного освоєння природних ресурсів.

Путін за 20 років перетворив росіян на пасивне та залякане населення, яке прийме над собою будь-яке начальство. Йому лишилося лише програти битву з Україною. Тоді втомлена та дезорієнтована Росія прийме будь-які міжнародні правила та державні форми.

Відбутися це може ще й тому, що ослабла і зручна Росія, — це єдина підстава для консенсусу США та Китаю. У всьому іншому вони люто конкуруватимуть все XXI століття. Але без визнаної перемоги України над Росією цей консенсус неможливий. Звичайно, великі держави зацікавлені також у тому, щоб Україна витратила всі сили на боротьбу з Росією і також погодилася на будь-яку роль, на будь-яке місце, яке їй вкажуть у світовій спільноті. Але тепер це залежить не лише від обставин боротьби цих держав, а й від упевненої в собі української політичної еліти, лідера нації. Тому після війни нам дуже потрібні два важливі фактори — наявність відповідальної та підготовленої еліти, а також вдала геополітична ситуація, в якій і визначиться майбутнє України у світі.

Джерело.