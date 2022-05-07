Байден может отменить пошлины на товары из Китая, чтобы остановить рост цен в США

Отмена налогов на китайскую продукцию, введенных при Трампе, поможет снизить темпы инфляции, считают эксперты.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на ряд китайских товаров, которые были введены при президентстве Дональда Трампа, для снижения инфляции внутри США. Об этом пишет издание National Desk.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным журналистов, на данный момент в администрации президента США Джо Байдена оценивают влияние пошлин 2018 года, которые ежегодно наносят ущерб китайскому импорту на сотни миллиардов долларов и провоцируют ответные действия со стороны правительства КНР.

Издание отмечает, что на данный момент в США зафиксирована самая высокая инфляция с 1980-х годов (8,5% в марте). В частности, в стране установились высокие цены на энергоносители и жилье. Потребительские товары также подорожали в связи с нехваткой рабочей силы и проблемами с поставками.

Некоторые экономические эксперты в американском правительстве и за его пределами полагают, что отмена пошлин может ослабить инфляцию в стране — цены для потребителей могут и не снизиться, а вот скорость, с которой они растут, вероятно, упадет.

Поддержка пошлин в американской деловой среде в основном зависит от того, выиграет или проиграет та или иная отрасль от их введения. Издание предполагает, что Конгресс с большей долей вероятности критически отнесется к возможной отмене пошлин, так как все больше из них выступают за противодействие Китаю в связи с нарушением прав человека и недобросовестным торговым практикам, говорится в публикации.

Напомним, 23 августа 2018 руководство США ввело пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая товары. В список попали 279 наименований продукции из КНР общей стоимостью 16 млрд долларов. В тот же день, 23 августа, Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с этим решением американских властей.

Перед избранием на пост президента США Джо Байден заявил, что считает Китай "конкурентом", в то время как противником для него является РФ.

Тем временем, на фоне полномасштабной войны России против Украины, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Китай не оказывал РФ экономическую или военную помощь. Wall Street Journal в свою очередь писал, что китайские технологические компании постепенно уходят с российского рынка после вторжения российской армии на украинскую территорию

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты и их партнеры из ЕС вели переговоры с Китаем по поставкам газа в Европу.