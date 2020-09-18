Байден назвал Россию противником США, а Китай – конкурентом

Кандидат в президенты от демократов заявил, что Россия заплатят цену за вмешательство в американский избирательный процесс.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал Россию противником Соединенных Штатов, а Китай – серьезным конкурентом.

Его цитирует издание Axios.

Во время выступления в штате Пенсильвания, Байдена спросили, считает ли он Россию врагом.

"Я считаю, что Россия – противник. И я действительно так думаю", – ответил Байден.

"Смотрите, самая главная цель Путина состоит в том, чтобы разрушить НАТО и коренным образом изменить ситуацию в Европе. После этого, ему бы не пришлось сталкиваться с полным контингентом НАТО", – добавил он.

Помимо этого, Байден заявил, что Россия заплатят цену за вмешательство в американский избирательный процесс, и это будет экономическая цена.

Между тем, кандидат в президенты назвал Китай серьезным конкурентом Штатов.

"Я рассматриваю Китай, как конкурента. Как серьезного конкурента. Именно поэтому, я думаю, мы должны укрепить отношения с нашими союзниками в Азии", – сказал Байден.

Напомним, Джо Байден заявил, что действующий президент Дональд Трамп должен уйти со своего поста из-за просчетов, которые он допустил при борьбе с распространением в стране коронавируса.