“Месть за Крым”. Между РФ и США назревает новый дипломатический скандал

Анонимный сотрудник ЦРУ проговорился об американской поддержке украинских сил в Крыму. Российское посольство уже обвинило Пентагон в поддержке терроризма.

Посольство России в США высказало возмущение материалом американского телеканала NBC News, в котором в частности упоминается, что “США вооружали украинские подразделения, противостоящие российским силам в Крыму”. Соответствующее заявление опубликовано на странице посольства в Facebook.

“Утверждения из репортажа NBC News о связи США с украинскими подразделениями, ведущими борьбу против российских сил в Крыму вызвали в посольстве серьезное беспокойство. Иными словами, неназванные чиновники США заявляют о поддержке их страной террористической активности в третьих странах. В данном случае, в частности – в России,” – возмутились в посольстве.

“Если это правда (а не географическая близорукость канала), мы требуем от американской стороны прояснить, поддерживал ли Вашингтон прямо или косвенно СБУ в организации террористических атак против народа Крыма”, – написали российские дипломаты.

“За Севастополь ответишь!” Платили ли русские талибам

Материал NBC News, о котором идет речь, посвящен возможному поощрению Россией террористических атак “Талибана” на солдат США в Афганистане. Генерал Фрэнк Маккензи, командующий силами США в Афганистане, сообщил журналистам канала, что подозрение о таких связях все еще не развеяно, данные разведки не дают возможности дать окончательный ответ.

“Мы продолжим искать свидетельства. Я их еще не видел, но вопрос не закрыт”, – заявил генерал Маккензи.

Усиленное внимание к возможным связям между российскими спецслужбами и “Талибаном” инициировал кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. Критикуя Дональда Трампа, в июне этого года он заявлял о “поощрениях” связанных с талибами боевиков, атаковавших американских военных. “Все его президентство было подарком Путину, но это уже за гранью”, – заявлял тогда Байден.

В материале NBC News сообщается, что Трамп отказался обсуждать этот вопрос с Владимиром Путиным.

Как сообщил неназванный источник в разведывательном сообществе США, подозрения о российских “поощрениях” появились после того, как в ходе операции ЦРУ были захвачены документы талибов, свидетельствующие о платежах из РФ. ЦРУ также установило факт поездок “ключевых российских командующих в Афганистан и значимых фигур из “Талибана” в Россию”.

Собеседник NBC News рассказал, что эту информацию донесли до президента Трампа. Сам он назвал информацию “убедительной, но требующей дальнейшего расследования”. По его словам, в ЦРУ многие офицеры и аналитики уверены, что программа поощрений существовала.

“Они пришли к выводу, что русские рассматривали ее как зеркальный ответ на то, что США вооружали украинские подразделения, противостоящие российским силам в Крыму”, – сообщил источник телеканалу, и именно эти слова вызвали возмущение в посольстве РФ в Вашингтоне.

Россияне намекают на “пленки Деркача”?

Напомним, в аннексированном Крыму ФСБ РФ периодически проводит задержания по обвинению в “терроризме”. 31 августа были задержаны четверо крымскотатарских активистов. 7 июня ФСБ “пресекла деятельность” семи крымских татар, мужчины были обвинены в причастности к организации “Хизб ут-Тахрир”, которая считается в РФ террористической.

Помимо этого, в ФСБ заявляли и об обнаружении диверсионно-разведывательных групп, действующих якобы по указке украинских властей. 15 апреля российские силовики задержали группу лиц, которая, по утверждению ФСБ, занималась вербовкой граждан РФ, пыталась организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну. Ряд подобных задержаний “крымских диверсантов” проходил и ранее.

9 июля 2020 года народный депутат Андрей Деркач опубликовал одну из “пленок Порошенко”, запись телефонного разговора с голосами, похожими на голос Петра Порошенко и Джозефа Байдена.

Со слов Деркача, речь шла о задержании украинских "диверсантов" в Крыму, которые якобы летом 2016 года хотели взорвать дорогу и опоры ЛЭП на дамбе. С такой версией событий выступили российские органы, Украина все опровергала.

Российский Интерфакс тогда писал о якобы двух попытках украинских "ДРГ" прорваться в Крым. В результате россияне задержали нескольких человек. Среди них был и Евгений Панов, которого "Верховный суд Кры­ма" приговорил к вось­ми годам колонии стро­гого режима.

В итоге украи­нец пробыл в заключении около года и был освобожден 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными с Россией в формате 35 на 35.

На пленках, обнародованных Деркачом, голос, похожий на Джо Байдена, говорит, что его команда проинформировала его о событиях 7-8 августа 2016 года во всех подробностях.

"Эти действия оставили президента и меня очень обеспокоенными... Как вы знаете, мы вмешались один раз, до того, как это случилось, когда узнали, что Генштаб принимает определенные меры. Поэтому мы дали понять, что не поддерживаем этого. Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось. Я скажу очень откровенно – он (президент Обама. – Ред.) не в восторге от этого", – говорит якобы Байден.

"Начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель назад относительно нашего категорического непринятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России", – добавил также "Байден".

"Крым – это Украина, и он незаконно оккупирован. Вместе с тем мы убеждены в том, что увеличение цены оккупации для России должно происходить исключительно за счет политико-дипломатических усилий, а не военных и диверсионно-подрывных операций", – говорит также этот голос.

В ответ голос, похожий на голос Порошенко, отвечает, мол события имели место, когда он был с визитом в Юго-Восточной Азии. "Мы приняли важные меры, которые делают невозможным возникновение подобной ситуации в будущем", – говорит "Порошенко" и добавляет, что не хочет увольнять начальника ГУР Минобороны, потому что это выглядело бы как признание ответственности.

Официальное сообщение о телефонном разговоре Байдена и Порошенко Белый дом обнародовал 12 августа 2016 года.

"Вице-президент США Джо Байден обсудил с президентом Украины Петром Порошенко последние напряженности в оккупированном Россией Крыму... Вице-президент призвал президента Порошенко принять меры, чтобы избежать эскалации напряженности", – говорилось в сообщении.