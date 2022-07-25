В честь Украины и ее народа: Евровидение-2023 официально пройдет в Великобритании

По словам Бориса Джонсона, где бы ни проводился следующий песенный конкурс, он должен быть посвящен Украине. Великобритания проведет его фантастически от имени "украинских друзей".

Руководство Европейского вещательного союза и представители британской корпорации BBC подтвердили, что песенный конкурс Евровидение 2023 перенесут из Украины в Великобританию. Об этом сообщат пресс-служба Евровидения.

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BBC выступит в качестве организатора этого мероприятия, заявки от британских городов на Евровидения 2023 будут приниматься уже со следующей недели.

Евровидение 2023: где будет?

В сообщении отмечается, что Украине, как победителю прошлого конкурса, предоставят право выхода в Гранд-финал, наряду с "большой пятеркой" стран-участниц, которые занимаются организацией конкурса.

Сотрудники UA: Суспільне примут участие в работе над шоу, в котором будет отражена украинская тематика.

Сообщается, что для Евровидения 2023 разработают специальный логотип, демонстрирующий особые обстоятельства, которые сопровождают проведение конкурса.

[ + – ] Евровидение 2023: где будет?

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон уже заявил, что поскольку право проводить мероприятие передано его стране, Великобритания проведет его фантастически от имени "наших украинских друзей".

"На прошлой неделе мы с президентом Зеленским решили, что где бы ни проводилось Евровидение 2023, оно должно быть посвящено Украине и ее народу", — заявил Джонсон.

Ранее Фокус сообщал, что победители прошлого конкурса — Kalush Orchestra — были разочарованы решением организаторов отказать Украине в праве на проведение Евровидения 2023.