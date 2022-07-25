На честь України та її народу: Євробачення-2023 офіційно пройде у Великій Британії

За словами Бориса Джонсона, де б не проводився наступний пісенний конкурс, він має бути присвячений Україні. Британія проведе його фантастично від імені "українських друзів".

Керівництво Європейського мовного союзу та представники британської корпорації ВВС підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення 2023 року перенесуть з України до Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба Євробачення.

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BBC стане організатором цього заходу, заявки від британських міст на Євробачення 2023 прийматимуться вже з наступного тижня.

Євробачення 2023 року: де буде?

У повідомленні наголошується, що Україні, як переможцю минулого конкурсу, нададуть право виходу до Гранд-фіналу, поряд із "великою п'ятіркою" країн-учасниць, які займаються організацією конкурсу.

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Повідомляється, що для Євробачення 2023 року розроблять спеціальний логотип, який демонструє особливі обставини, які супроводжують проведення конкурсу.

[ + – ] Євробачення 2023 року: де буде?

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон уже заявив, що оскільки право проводити захід передано його країні, Велика Британія проведе його фантастично від імені наших українських друзів.

"Минулого тижня ми з президентом Зеленським вирішили, що де б не проводилося Євробачення 2023, воно має бути присвячене Україні та її народу", — заявив Джонсон.

Раніше Фокус повідомляв, що переможці минулого конкурсу — Kalush Orchestra — були розчаровані рішенням організаторів відмовити Україні в праві на проведення Євробачення 2023 року.