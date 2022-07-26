Великобритания ввела санкции против пророссийского блогера Грэма Филлипса

В документе указано, что британцу грозит замораживание всех активов за пропаганду, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Гражданин Великобритании Грэм Филлипс, который ведет видеоблоги с прокремлевскими материалами с оккупированных Россией территорий Украины, был добавлен в санкционный список правительства Великобритании. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.

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Попав в список блогеру грозит замораживания всех активов.

"Грэм Филлипс — видеоблогер, который создал и опубликовал медиа-контент, поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают ее территориальной целостности, суверенитету и независимости", — говорится в документе.

Издание The Guаrdian пишет, что Филлипс — первый гражданин Великобритании, попавший в санкционный правительственный список. С началом военных действий в Украине, британец последовательно придерживается российской линии в отношении войны, утверждая, что Украиной управляют нацисты, и что массовое убийство украинцев в Буче было инсценировано.

Журналисты отмечают, что Филлипс в апреле вызвал осуждение со стороны премьер-министра Бориса Джонсона, после того, как взял интервью у британского военнослужащего Эйдена Аслина, который был захвачен в плен российскими солдатами во время осады Мариуполя.

В комментариях к дополненному санкционному списку министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что правительство страны и в дальнейшем будет вводить жесткие санкции против тех, кто пытается узаконить вторжение путинской армии в Украину.

Деятельность Грэма Филлипса в Украине

Как сообщает издание, британец попал в Украину в 2014 году в качестве футбольного болельщика сборной Англии. В возрасте 30 лет он бросил работу в уже несуществующем Центральном управлении информации правительства Великобритании и переехал на постоянное место жительства в Украину, где вновь стал журналистом.

На его канал в YouTube подписаны 264 000 пользователей, и несмотря на призывы некоторых политиков удалить его канал, YouTube до сих пор отказывается это делать.

В июле 2014 года ему был запрещен въезд в Украину, но ему удалось незаконно попасть на оккупированные территории, где он тесно сотрудничал с российскими СМИ.

В декабре 2016 года появилось видео где Филлипс оскорбил освобожденного из плена боевиков тяжелораненого украинца Владимира Жемчугова, который подорвался на мине и потерял обе руки. Британец пытался выяснить зачем Жемчугов приехал на Донбасс и после сказал: "А кому ты нужен сейчас, безрукий?"

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года британский журналист Грэм Филлипс надругался над могилой лидера ОУН Степана Бандеры в Мюнхене. Подойдя к могиле Бандеры он увидел там мужчин, которые возлагали цветы, после чего Филлипс начал выкрикивать слова: "Бандера — фашист и убийца".