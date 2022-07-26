Велика Британія запровадила санкції проти проросійського блогера Грема Філліпса

У документі зазначено, що британцю загрожує заморожування всіх активів за пропаганду, яка загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Громадянин Великої Британії Грем Філліпс, який веде відеоблоги з прокремлівськими матеріалами з окупованих Росією територій України, був доданий до списку санкцій уряду Великої Британії. Відповідний документ опубліковано на сайті британського уряду.

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Потрапивши до списку блогеру загрожує заморожування всіх активів.

"Грем Філліпс — відеоблогер, який створив та опублікував медіа-контент, що підтримує і пропагує дії та політику, які дестабілізують Україну та підривають або загрожують її територіальній цілісності, суверенітету та незалежності", — йдеться у документі.

Видання The Guаrdian пише, що Філліпс — перший громадянин Великої Британії, який потрапив до санкційного урядового списку. З початком воєнних дій в Україні британець послідовно дотримується російської лінії щодо війни, стверджуючи, що Україною керують нацисти, і що масове вбивство українців у Бучі було інсценоване.

Журналісти зазначають, що Філліпс у квітні викликав засудження з боку прем'єр-міністра Бориса Джонсона після того, як узяв інтерв'ю у британського військовослужбовця Ейдена Асліна, якого захопили в полон російські солдати під час облоги Маріуполя.

У коментарях до доповненого списку санкцій міністриня закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що уряд країни і надалі вводитиме жорсткі санкції проти тих, хто намагається узаконити вторгнення путінської армії в Україну.

Діяльність Грема Філліпса в Україні

Як повідомляє видання, британець потрапив в Україну в 2014 році як футбольний уболівальник збірної Англії. У віці 30 років він покинув роботу у вже ненаявному Центральному управлінні інформації уряду Великої Британії та переїхав на постійне місце проживання в Україну, де знову став журналістом.

На його канал у YouTube підписано 264 000 користувачів, і незважаючи на заклики деяких політиків видалити його канал, YouTube досі відмовляється це робити.

У липні 2014 року йому було заборонено в'їзд до України, але йому вдалося незаконно потрапити на окуповані території, де він тісно співпрацював із російськими ЗМІ.

У грудні 2016 року з'явилося відео де Філліпс образив звільненого з полону бойовиків тяжко пораненого українця Володимира Жемчугова, котрий підірвався на міні та втратив обидві руки. Британець намагався з'ясувати, навіщо Жемчугов приїхав на Донбас і потім сказав: "А кому ти потрібний зараз, безрукий?".

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2018 року британський журналіст Грем Філліпс поглумився над могилою лідера ОУН Степана Бандери в Мюнхені. Підійшовши до могили Бандери, він побачив там чоловіків, які покладали квіти, після чого Філліпс почав вигукувати слова: "Бандера — фашист і вбивця".