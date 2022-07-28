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McDonald's в искусстве: австралийский художник запросил $6 тысяч за огурец на потолке (фото)

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Композиция художника из Сиднея Мэтью Гриффина - "Рассол"
Фото: The Guardian | Композиция художника из Сиднея Мэтью Гриффина - "Рассол"

Работа художника из Сиднея Мэтью Гриффина представляет собой прилепленный к потолку галереи кусок огурца из чизбургера, который он туда подбросил.

Австралийский художник из Сиднея Мэтью Гриффин выставил в галерее Окленда новое "художественное произведение", которое состоит из одного кусочка огурца из чизбургера McDonald's, прилепленного к потолку галереи. За свою работу под названием "Рассол" художник запросил 10 000 новозеландских долларов, сообщает британское издание The Guardian.

"Рассол" является одной из четырех новых работ Гриффина в области изящных искусств, представленных на выставке Сиднея в Окленде в галерее Майкла Летта. Некоторые его поклонники восхищаются работой, называя ее "гениальной" и "блестящей", другие же назвали ее "идиотизмом".

Работа вызвала неоднозначные комментарии в соцсетях. Один подписчик написал, что существует огромная пропасть между тем, как к таким вещам относятся в ресторане и в галерее.

"Когда я был подростком, меня выгнала полиция из Макдональдса за такой поступок, а теперь это искусство", — написал он.

"Рассол" художника Гриффина
"Рассол" художника Гриффина

Некоторые отметили, что работа Гриффина напоминает известное произведение итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Комик", которое состоит из банана, приклеенного скотчем к стене галереи во время выставки Art Basel в Майами в 2019 году. Тогда работу продали за 120 000 долларов, однако позже некий Дэвид Датуна устроил перформанс под названием "Голодный художник" — он сорвал банан со стены, очистил от кожуры и съел его.

Маурицио Каттелан "Комик"
Работа художника Маурицио Каттелана под названием "Комик"
Маурицио Каттелан "Комик"

Мнения критиков

Директор компании Fine Arts Райан Мур, которая представляет Гриффина говорит, что "Рассол" его веселит. По его словам, помимо использования юмора в качестве приема, работа Гриффина следует традициям современного искусства и ставит под сомнение "способ формирования ценности и смысла между людьми". А неизбежный вопрос о том, является ли кусок огурца "искусством", не беспокоит Мура.

"Юмористическая реакция на работу не является неприемлемой — это нормально, потому что это смешно. Вообще говоря, не художники решают, является ли что-то искусством или нет — они те, кто создает и делает вещи. Является ли что-то ценным и значимым как произведение искусства — это то, что решает общество", — сказал Мур.

Помощник директора галереи Эндрю Томас сказал, что "Рассол" стал важным включением в выставку, позволив тем, кто впервые сталкивается с работами Гриффина, "широко задуматься о различных идеях, которые в них заключены".

Ранее сообщалось, что сын поп-дивы Мадонны взял себе псевдоним Rhed и стал художником. Его первая выставка в галерее состоялась еще в июле 2018 года.