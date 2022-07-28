McDonald's в искусстве: австралийский художник запросил $6 тысяч за огурец на потолке (фото)

Работа художника из Сиднея Мэтью Гриффина представляет собой прилепленный к потолку галереи кусок огурца из чизбургера, который он туда подбросил.

Австралийский художник из Сиднея Мэтью Гриффин выставил в галерее Окленда новое "художественное произведение", которое состоит из одного кусочка огурца из чизбургера McDonald's, прилепленного к потолку галереи. За свою работу под названием "Рассол" художник запросил 10 000 новозеландских долларов, сообщает британское издание The Guardian.

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"Рассол" является одной из четырех новых работ Гриффина в области изящных искусств, представленных на выставке Сиднея в Окленде в галерее Майкла Летта. Некоторые его поклонники восхищаются работой, называя ее "гениальной" и "блестящей", другие же назвали ее "идиотизмом".

Работа вызвала неоднозначные комментарии в соцсетях. Один подписчик написал, что существует огромная пропасть между тем, как к таким вещам относятся в ресторане и в галерее.

"Когда я был подростком, меня выгнала полиция из Макдональдса за такой поступок, а теперь это искусство", — написал он.

[ + – ] "Рассол" художника Гриффина

Некоторые отметили, что работа Гриффина напоминает известное произведение итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Комик", которое состоит из банана, приклеенного скотчем к стене галереи во время выставки Art Basel в Майами в 2019 году. Тогда работу продали за 120 000 долларов, однако позже некий Дэвид Датуна устроил перформанс под названием "Голодный художник" — он сорвал банан со стены, очистил от кожуры и съел его.

[ + – ] Работа художника Маурицио Каттелана под названием "Комик"

Мнения критиков

Директор компании Fine Arts Райан Мур, которая представляет Гриффина говорит, что "Рассол" его веселит. По его словам, помимо использования юмора в качестве приема, работа Гриффина следует традициям современного искусства и ставит под сомнение "способ формирования ценности и смысла между людьми". А неизбежный вопрос о том, является ли кусок огурца "искусством", не беспокоит Мура.

"Юмористическая реакция на работу не является неприемлемой — это нормально, потому что это смешно. Вообще говоря, не художники решают, является ли что-то искусством или нет — они те, кто создает и делает вещи. Является ли что-то ценным и значимым как произведение искусства — это то, что решает общество", — сказал Мур.

Помощник директора галереи Эндрю Томас сказал, что "Рассол" стал важным включением в выставку, позволив тем, кто впервые сталкивается с работами Гриффина, "широко задуматься о различных идеях, которые в них заключены".

Ранее сообщалось, что сын поп-дивы Мадонны взял себе псевдоним Rhed и стал художником. Его первая выставка в галерее состоялась еще в июле 2018 года.