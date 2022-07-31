В Болгарии взорвался склад боеприпасов оружейного барона Емельяна Гебрева

Бизнесмен сообщает, что вероятность самовозгорания была "ничтожно мала", так что он не исключает диверсию. В 2015 году российские спецслужбы дважды пытались отравить Гебрева веществом группы "Новичок".

В болгарском городе Карнобат произошел взрыв на оружейном складе известного предпринимателя Емельяна Гебрева, владельца компании Emco. Сам бизнесмен сообщает, что вероятность самовозгорания была "ничтожно мала", так что он не исключает диверсию. Об этом пишет BNR.

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Взрыв произошел сегодня, около четырех часов утра. Склады расположены на территории бывших военных частей на окраине города, так что мирное население не пострадало, как и рабочие.

Материальный урон также был несущественным, так как во взорвавшемся складе хранились боеприпасы, невостребованные заказчиками.

Тревогу о возгорании в районе "Чобан Дере" подали охранники складской базы около 03.30 ночи в воскресенье. На место аварии выехала пожарная машина с двумя пожарными. Их встретили двое охранников частного склада боеприпасов, расположенного в этом районе, которые сказали, что там начался пожар, так что они отошли в безопасное место.

"Только когда будет разрешен доступ к базе, будет выяснено, чем вызван пожар", — сказал Славчо Димиев, представитель компании "ЭМКО". После началась детонация боеприпасов, взрывы закончились в пять утра.

"Это артиллерийские боеприпасы, которые стоят на вооружении нашей армии и являются остатками, которые заказали компании-экспортеры, но не забрали", — сообщил Димиев.

БПЛА уже облетел район взрывов и владельцы складов получили данные. Они считают, что пожар начался в результате преднамеренных действий.

"Это охраняемая территория. Охрана вооружена, доступ ограничен", — сказал Славчо Димиев.

Владелец Emco Емельян Гебрев заявил, что вероятность самовозгорания ничтожно мала.

"Я твердо убежден, что самовозгорания не могло произойти", — заявил предприниматель. сЕйчас район все еще оцеплен, начались проверки и расследование.

Но, по словам бизнесмена, утром в районе склада сработала сигнализация о нарушителях.

Напомним, Емельян Гебрев в 2015 году был два раза отравлен "Новичком". В ходе предварительного производства обвинения были предъявлены трем гражданам России, Интерпол объявил их в международный розыск.

А годом ранее именно оружие и боеприпасы компании Гебрева были взорваны на складах в чешской Врбетице. Тогда Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ к взрывам.