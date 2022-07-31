У Болгарії вибухнув склад боєприпасів барона зброї Омеляна Гебрева

Бізнесмен повідомляє, що ймовірність самозаймання була "мізерно мала", так що він не виключає диверсію. У 2015 році російські спецслужби двічі намагалися отруїти Гебрева речовиною групи "Новичок".

У болгарському місті Карнобат стався вибух на складі зброї відомого підприємця Омеляна Гебрева, власника компанії Emco. Сам бізнесмен повідомляє, що ймовірність самозаймання була "мізерно мала", так що він не виключає диверсію. Про це пише BNR.

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Вибух стався сьогодні, близько четвертої години ранку. Склади розташовані на території колишніх військових частин на околиці міста, тож мирне населення не постраждало, як і робітники.

Матеріальна шкода також була несуттєвою, оскільки на складі, що вибухнув, зберігалися боєприпаси, незатребувані замовниками.

Тривогу про спалах у районі "Чобан Дере" подали охоронці складської бази близько 03:30 ночі в неділю. На місце аварії виїхала пожежна машина із двома пожежниками. Їх зустріли двоє охоронців приватного складу боєприпасів, розташованого в цьому районі, які сказали, що там почалася пожежа, тож вони відійшли у безпечне місце.

"Лише коли буде дозволено доступ до бази, буде з'ясовано, чим викликана пожежа", — сказав Славчо Дімієв, представник компанії "ЕМКО". Опісля почалася детонація боєприпасів, вибухи закінчилися о п'ятій ранку.

"Це артилерійські боєприпаси, які знаходяться на озброєнні нашої армії та є залишками, які замовили компанії-експортери, але не забрали", — повідомив Дімієв.

БПЛА вже облетів район вибухів і власники складів отримали дані. Вони вважають, що пожежа почалася внаслідок навмисних дій.

"Це територія, що охороняється. Охорона озброєна, доступ обмежений", — сказав Славчо Дімієв.

Власник Emco Омелян Гебрев заявив, що ймовірність самозаймання дуже мала.

"Я твердо переконаний, що самозаймання не могло статися", — заявив підприємець. Зараз район все ще оточений, почалися перевірки та розслідування.

Але, за словами бізнесмена, вранці у районі складу спрацювала сигналізація про порушників.

Нагадаємо, Омелян Гебрев у 2015 році був двічі отруєний "Новичком". У процесі попереднього провадження звинувачення були пред'явлені трьом громадянам Росії, Інтерпол оголосив їх у міжнародний розшук.

А роком раніше саме зброю та боєприпаси компанії Гебрева підірвали на складах у чеській Врбетиці. Тоді Чехія заявила про висилку всіх російських дипломатів, ідентифікованих як співробітників спецслужб Росії. Причиною стала підозра у причетності Головного управління Генштабу РФ до вибухів.