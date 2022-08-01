Правительство РФ причастно к сепаратистскому движению "Yes California" в США, — СМИ

Следствие пришло к выводу, что Кремль не только финансировал, но и предоставлял консультацию американским сепаратистам, а также продвигал их материалы о выходе Калифорнии из состава США в росСМИ.

Российское правительство принимало участие в финансировании и раскрутке сепаратистского движения "Yes California", представители которого в 2017-2018 годах призывали к отсоединению Калифорнии от США. Об этом пишет издание Business Insider, ссылаясь на федеральный обвинительный акт.

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По словам журналистов, ключевые обвинения затрагивают жителя Москвы Александра Ионова, который является руководителем "Антиглобалистского движения России". В акте сказано, что подозреваемый сотрудничал как минимум с тремя российскими топ-чиновниками, которые сопровождали кампанию влияния, "превращая политические группы США и американцев в инструменты правительства РФ".

Усилия по раскрутке движения "Yes California" включали проведение финансируемых государством конференций в городах России, приглашение сепаратистов со всего мира, а также предоставление финансовой поддержки, консультаций, обучения и продвижения в росСМИ.

"В обвинительном заключении говорится, что по крайней мере один гражданин США знал о связях группы Ионова с российским правительством. Ни одному американцу не было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с этим делом. Но в обвинительном заключении были убедительные улики. В нем лидер сепаратистского движения указан как "UIC-6" — сообщник, которому не предъявлено обвинение, который проживал в России и Калифорнии, а организация, которую они основали, описана как "Политическая группа США 3", которая была сосредоточена на отделении Калифорнии", — сказано в материале Business Insider.

Правоохранители в документе указывают, что этот гражданин США контрактировал с Ионовым относительно митинга, который проводился в 2018 году у здания Капитолия Калифорнии. В электронном письме, по данным журналистов, житель Москвы призывал митингующих прорваться в кабинет губернатора-демократа Джерри Брауна. Помимо этого, Ионов переводил средства на создание сепаратистских плакатов, фотографии которых отправлялись одному из сотрудников ФСБ РФ.

Основатель движения "Yes California" Луи Маринелли, комментируя обвинительный акт, опроверг информацию о сотрудничестве с Россией и заявил, что никто из российских граждан не предоставлял финансирование для проведения мероприятий в Калифорнии. По его словам, он также не пытался прорваться в кабинет губернатора, а лишь хотел "сфотографироваться со статуей медведя, стоящей снаружи".

По данным Business Insider, жителю Москвы Александру Ионову грозит до пяти лишения свободы за попытку заговора, в ходе которого "американцев хотели использовать в качестве инструментов правительства РФ".

Напомним, в начале 2017 года в США стартовала сепаратистская кампания по выходу Калифорнии из состава Соединенных Штатов. В регионе официально объявили сбор почти 600 тысяч подписей, которые необходимы для организации референдума.

В 2020 году организации "Yes California" вновь разрешили организовать сбор подписей под петицией о выходе штата Калифорния из состава США.