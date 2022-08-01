Уряд РФ причетний до сепаратистського руху "Yes California" у США, — ЗМІ

Слідство дійшло висновку, що Кремль не лише фінансував, а й надавав консультацію американським сепаратистам, а також просував їхні матеріали про вихід Каліфорнії зі складу США у росЗМІ.

Російський уряд брав участь у фінансуванні та розкручуванні сепаратистського руху "Yes California", представники якого в 2017-2018 роках закликали до від'єднання Каліфорнії від США. Про це пише видання Business Insider, посилаючись на федеральний обвинувальний акт.

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За словами журналістів, ключові звинувачення торкаються жителя Москви Олександра Іонова, який є керівником "Антиглобалістського руху Росії". В акті сказано, що підозрюваний співпрацював як мінімум із трьома російськими топчиновниками, які супроводжували кампанію впливу, "перетворюючи політичні групи США та американців на інструменти уряду РФ".

Зусилля щодо розкручування руху "Yes California" враховували проведення фінансованих державою конференцій у містах Росії, запрошення сепаратистів з усього світу, а також надання фінансової підтримки, консультацій, навчання і просування в росЗМІ.

"В обвинувальному висновку йдеться, що принаймні один громадянин США знав про зв'язки групи Іонова з російським урядом. Жодному американцеві не було висунуто звинувачення у скоєнні злочину, пов'язаного з цією справою. Але в обвинувальному висновку були переконливі докази. У ньому лідер сепаратистського руху зазначений як "UIC-6" — спільник, якому не пред'явлено звинувачення, котрий проживав у Росії та Каліфорнії, а організація, яку вони заснували, описана як "Політична група США 3", що була зосереджена на відділенні Каліфорнії", — сказано в матеріалі Business Insider.

Правоохоронці в документі вказують, що цей громадянин США контрактував з Іоновим щодо мітингу, який проводився у 2018 році біля будівлі Капітолію Каліфорнії. В електронному листі, за даними журналістів, мешканець Москви закликав мітингувальників прорватися до кабінету губернатора-демократа Джеррі Брауна. Крім цього, Іонов переказував кошти на створення сепаратистських плакатів, фото яких надсилалися одному зі співробітників ФСБ РФ.

Засновник руху Yes California Луї Марінеллі, коментуючи обвинувальний акт, спростував інформацію про співпрацю з Росією і заявив, що ніхто з російських громадян не надавав фінансування для проведення заходів у Каліфорнії. За його словами, він також не намагався прорватися до кабінету губернатора, а лише хотів "сфотографуватися зі статуєю ведмедя, що стоїть зовні".

За даними Business Insider, жителю Москви Олександру Іонову загрожує до п'яти позбавлення волі за спробу змови, під час якої "американців хотіли використовувати як інструменти уряду РФ".

Нагадаємо, на початку 2017 року в США стартувала сепаратистська кампанія з виходу Каліфорнії зі складу Сполучених Штатів. У регіоні офіційно оголосили збирання майже 600 тисяч підписів, які необхідні для організації референдуму.

У 2020 році організації "Yes California" знову дозволили організувати збір підписів під петицією про вихід штату Каліфорнія зі складу США.