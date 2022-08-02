Из-за геополитической ситуации: Литва начала строительство новых военных городков

До конца 2023 года в республике намерены построить три воинских части. В общей сложности там смогут находиться 2,5 тыс. человек.

В Литве начали строительство трех новых военных городков. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны республики.

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"Текущая геополитическая ситуация в регионе особенно напряженная, поэтому строительство воинских частей становится важным не только для удовлетворения потребностей литовской армии и союзников, но и для укрепления национальной безопасности и политики сдерживания", – цитирует пресс-служба военного ведомства министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Как уточняется, все три военных городка будут построены до конца 2023 года. В общей сложности там смогут находиться 2,5 тыс. человек.

В конце июля было получено разрешение на строительство военной части в Шилальском районе, а в ближайшем будущем также начнутся работы в Вильнюсском районе и в городе Шяуляй на севере страны.

[ + – ] Расположение новых военных городков в Литве.

Строительством двух объектом занимается девелоперская компания Darnu Group, с которой Минобороны заключило в прошлом году контракты сроком на 15 лет.

"Военные части являются чрезвычайно важными стратегическими объектами для Литвы, особенно в контексте нынешней геополитической ситуации. Мы ценим доверие руководства страны и готовы приложить все усилия для реализации обоих проектов в запланированный, амбициозно короткий срок", — прокомментировал генеральный директор Darnu Group Сигита Сурвилайте-Мекионене.

Проект каждого военного городка предусматривает строительство зданий административного и специального назначения: казармы, столовой, штаба, медпункта и т.д. Планируются также спортивные сооружения и поля. На территории построят и технические здания: склады, гаражи, заправочные станции, прачечные.

Напомним, Литва поставит Украине 10 бронемашин, антидроны и боеприпасы. Лидер балтийской страны Гитанас Науседа пообещал в скором времени показать антидроны литовского производства, которые очень нужны ВСУ.

Ранее Фокус писал о том, что Литва закрыла въезд патриарху Кириллу за поддержку войны в Украине. Перед этим глава Литовской православной церкви заявил Кириллу в Москве об осуждении войны и действий РФ.