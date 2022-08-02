Через геополітичну ситуацію: Литва розпочала будівництво нових військових містечок

До кінця 2023 року в республіці мають намір побудувати три військові частини. Загалом там зможуть перебувати 2,5 тис. осіб.

У Литві розпочали будівництво трьох нових військових містечок. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони республіки.

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"Поточна геополітична ситуація у регіоні особливо напружена, тому будівництво військових частин стає важливим не лише для задоволення потреб литовської армії і союзників, а й для зміцнення національної безпеки та політики стримування", — цитує пресслужба військового відомства міністра оборони Литви Арвідаса Анушауска.

Як уточнюється, всі три військові містечка будуть збудовані до кінця 2023 року. Загалом там зможуть перебувати 2,5 тис. осіб.

Наприкінці липня було отримано дозвіл на будівництво військової частини у Шилальському районі, а найближчим часом також розпочнуться роботи у Вільнюському районі та у місті Шяуляй на півночі країни.

[ + – ] Розташування нових військових містечок у Литві

Будівництвом двох об'єктом займається девелоперська компанія Darnu Group, з якою Міноборони уклало торік контракти терміном на 15 років.

"Військові частини є надзвичайно важливими стратегічними об'єктами для Литви, особливо в контексті нинішньої геополітичної ситуації. Ми цінуємо довіру керівництва країни та готові докласти всіх зусиль для реалізації обох проєктів у запланований, амбітно короткий термін", — прокоментував генеральний директор Darnu Group Сігіта Сурвілайте-Мекіонене.

Проєкт кожного військового містечка передбачає будівництво будівель адміністративного та спеціального призначення: казарми, їдальні, штабу, медпункту тощо. Плануються також спортивні споруди та поля. На території збудують і технічні будівлі: склади, гаражі, заправні станції, пральні.

Нагадаємо, Литва поставить Україні 10 бронемашин, антидрони та боєприпаси. Лідер балтійської країни Ґітанас Науседа пообіцяв незабаром показати антидрони литовського виробництва, які дуже потрібні ЗСУ.

Раніше Фокус писав, що Литва закрила в'їзд патріарху Кирилу за підтримку війни в Україні. Перед цим глава Литовської православної церкви заявив Кирилу в Москві про засудження війни та дій РФ.