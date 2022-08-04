Бесстрашные жители Исландии вплотную сняли на видео извержение вулкана Фаградальсфьядль

Раскаленная магма и ядовитый газ не стал препятствием для экстремалов, которые не отказали себе в удовольствии полюбоваться потоками лавы и запечатлеть редкие кадры.

Недалеко от столицы Исландии, Рейкьявика, 3 августа началось извержение вулкана на склоне горы Фаградальсфьядль, сообщает исландская интернет-газета Visir.is. И хотя местные власти просят воздержаться туристов и местных жителей от нахождения вблизи горы, некоторые бесстрашные очевидцы вплотную подошли к вулкану, чтобы понаблюдать за потоком лавы и снять это на видео.

Отмечается, что извержение произошло неподалеку от аэропорта Кефлавик – главного международного авиационного узла Исландии в 30 км к юго-западу от Рейкьявика. Вулканолог Торвальдур Тордарсон сообщает, что извержение небольшое и аккуратное. Трещина в горной породе образовалась на северо-западе горы и тянется к северу вдоль всего склона, при этом шлейф магмы составляет примерно 10-15 метров.

[ + – ] люди не боятся вплотную подъезжать к вулкану на авто

[ + – ] сотрудники спасательной службы вблизи потока лавы

Департамента гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями сообщают об отсутствии риска повреждения критически важной инфраструктуры. Тем не менее существует риск отравления ядовитыми газами, которые обязательно выделяются при извержении вулкана.

Однако это не отпугивает любопытных экстремалов, которые пришли сделать фото и видео природного явления. В сети очевидцы уже публикуют видео извержения — на кадрах также видны туристы, которые пришли утолить свое любопытство.

В аэропорту объявили о "красном коде". Это означает, что полеты гражданских самолетов в районе извержения запрещены. Тем временем метеорологи изучают степень опасности извержения и в скором времени уровень опасности может быть изменен. Также сообщается, что коридоры для международных рейсов пока остаются открытыми.

Ранее сообщалось, что в апреле прошлого года украинец стал очевидцем извержения вулкана Фаградальсфьядль. Он рассказал Фокусу о тысячах туристов, которые съехались полюбоваться на потоки лавы. Многие делали селфи на фоне лавы, а некоторые смельчаки даже готовили в очагах еду.

Район извержения вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес к западу от столицы Рейкьявика находится на частной земле. И поскольку это место привлекает туристов, часть территории была выставлена на продажу.