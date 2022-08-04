Безстрашні жителі Ісландії впритул зняли на відео виверження вулкана Фаґрадальсф'ятль

Розпечена магма й отруйний газ не став перешкодою для екстремалів, які не відмовили собі в задоволенні помилуватися потоками лави та сфотографувати рідкісні кадри.

Неподалік столиці Ісландії, Рейк'явіка, 3 серпня почалося виверження вулкана на схилі гори Фаґрадальсф'ятль, повідомляє ісландська інтернет-газета Visir.is. І хоча місцева влада просить утриматися туристів і місцевих жителів від перебування поблизу гори, деякі безстрашні очевидці впритул підійшли до вулкана, щоб спостерігати за потоком лави та зняти це на відео.

Зазначається, що виверження сталося неподалік аеропорту Кефлавік — головного міжнародного авіаційного вузла Ісландії за 30 км на південний захід від Рейк'явіка. Вулканолог Торвальдур Тордарсон повідомляє, що виверження невелике й акуратне. Тріщина в гірській породі утворилася на північному заході гори та тягнеться на північ вздовж схилу, при цьому шлейф магми становить приблизно 10-15 метрів.

[ + – ] Люди не бояться впритул під'їжджати до вулкана на авто

[ + – ] Співробітники рятувальної служби поблизу потоку лави

Департамент цивільного захисту й управління надзвичайними ситуаціями повідомляють про відсутність ризику пошкодження критично важливої інфраструктури. Тим не менш, існує ризик отруєння отруйними газами, які обов'язково виділяються при виверженні вулкана.

Однак це не відлякує цікавих екстремалів, які прийшли зробити фото й відео природного явища. У мережі очевидці вже публікують відео виверження — на кадрах також видно туристів, які прийшли вгамувати свою цікавість.

В аеропорту оголосили про "червоний код". Це означає, що польоти цивільних літаків у районі виверження заборонені. Водночас метеорологи вивчають ступінь небезпеки виверження, і незабаром рівень небезпеки може бути змінений. Також повідомляється, що коридори для міжнародних рейсів поки що залишаються відкритими.

Раніше повідомлялося, що у квітні минулого року українець став очевидцем виверження вулкана Фаградальсф'ятль. Він розповів Фокусу про тисячі туристів, які з'їхалися помилуватися потоками лави. Багато хто робив селфі на тлі лави, а деякі сміливці навіть готували у вогні їжу.

Район виверження вулкана Фаґрадальсф'ятль на півострові Рейк'янес на захід від столиці Рейк'явіка розташований на приватній землі. І оскільки це місце приваблює туристів, частина території була виставлена на продаж.