Советы по покупке недвижимости в Тайване после "воссоединения" с Китаем бьют рекорды

Публикации о том, как выбрать жилье после "воссоединения провинции" с материковым Китаем стали вирусными в китайской блогосфере. Авторы рекомендуют присоединиться к армии, а затем уже ехать для выбора жилья в город Тайчжун.

После визита спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в китайской блогосфере стали очень популярны советы по инвестициям в недвижимость в Тайване "после воссоединения" с Китаем. Авторы публикаций призывают людей смело участвовать в воссоединении, а после отправиться для покупки дома в город Тайчжун — промышленный и вместе с тем популярный туристический город в Тайване. Об этом сообщает Vice.

В ноябре 2021 года блогер по недвижимости "Дядя Кай из Уханя" опубликовал материал под названием "Как выбрать дом в Тайване после воссоединения". Недавно эта статья была перепечатана на блог-платформе QQ. Автор попросил читателей не спрашивать, почему он размещает этот материал. "Это всего лишь статья, в которой анализируются инвестиционные преимущества от покупки дома в Тайване. Контент ориентирован на потенциальных покупателей", — объяснил он.

На фоне обострения отношений Тайваня и Китая, в особенности после приземления самолета Нэнси Пелоси в прошлый вторник, статья с таким же заголовком на платформе Weibo стала достаточно популярной и набрала больше миллиона просмотров, другие пользователи репостили публикацию.

[ + – ] Скриншот публикации о покупке недвижимости в Тайване в китайских социальных сетях .

В статье несколько разделов: "Текущее состояние городского развития в провинции Тайвань", "Нынешнее положение на рынке жилья Тайваня" и "Какое жилье стоит выбрать?"

В материале представлены статистические данные, сведения о населении и ВВП, приводится сравнение с данными по Шанхаю. Перечисляются самые популярные города "провинции Тайвань" с точки зрения экономики и выбора недвижимости. Упоминается о том, как росли цены на недвижимость, причем столичный Тайбэй называется самым дорогим регионом, даже дороже Шанхая. Перечисляются плюсы и минусы каждого из тайваньских городов. Автор останавливает свой выбор на городе Тайчжун.

Найти жену или присоединиться к армии

"Если воссоединение начнется, у нас есть основания полагать, что цены на недвижимость в Тайване упадут больше чем на 12%. В этом случае средняя цена в Тайчжуне составит порядка 12 000 юаней за квадратный метр (1776 долларов). Такая стоимость хорошего места в таком городе с огромным потенциалом для развития будет очень выгодной", — говорится в публикации.

Обозначив инвестиционные цели, Дядя Кай задается вопросом о том, как приобрести жилье в подходящее время, и дает два совета.

[ + – ] Скриншот публикации о покупке недвижимости в Тайване.

Во-первых, можно присоединиться к армии для силового решения конфликта с Тайванем. "Как только начнется воссоединение, смело участвуйте, а после отправляйтесь в Тайчжун для покупки дома", — посоветовал он. Еще один вариант — найти жену в Тайване и открыть небольшой бизнес. "Когда придет время для воссоединения, вы сможете приобрести несколько объектов недвижимости и затем просто ждать, пока разбогатеете", — отметил автор поста.

Визит Нэнси Пелоси в Тайвань

Рейс Нэнси Пелоси, которым она прилетела в Тайвань, стал самым отслеживаемым за всю 16-летнюю историю сервиса FlightRadar24. За ним следили более 700 тыс. пользователей. В то же время, в блогосфере Поднебесной теги "Пелоси" и "Третья мировая война" стали очень популярными. Страницы сайта стали загружаться медленно или же вовсе не открывались, когда жители КНР принялись делиться своими соображениями относительно визита американского чиновника в Тайвань.

Напомним, что Китай пообещал ответить быстро и решительно на визит Нэнси Пелоси. Перед посадкой ее рейса китайские СМИ сообщили о появлении в воздухе истребителей Су-35 ВВС Китая.

Ранее Фокус сообщал, что власти Тайваня обвинили КНР в попытке изменить статус-кво в регионе. Армия Китая фактически окружила остров, перекрыла важные морские пути и авиамаршруты.