Поради щодо купівлі нерухомості в Тайвані після "возз'єднання" з Китаєм б'ють рекорди

Публікації про те, як обрати житло після "возз'єднання провінції" з материковим Китаєм, стали вірусними в китайській блогосфері. Автори рекомендують приєднатися до армії, а потім уже їхати для вибору житла в місто Тайчжун.

Після візиту спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі в китайській блогосфері стали дуже популярні поради щодо інвестицій у нерухомість у Тайвані "після возз'єднання" з Китаєм. Автори публікацій закликають людей сміливо брати участь у возз'єднанні, а потім вирушити для покупки будинку в місто Тайчжун — промислове та водночас популярне туристичне місто в Тайвані. Про це повідомляє Vice.

У листопаді 2021 року блогер із нерухомості "Дядько Кай з Уханя" опублікував матеріал під назвою "Як обрати будинок у Тайвані після возз'єднання". Нещодавно цю статтю було передруковано на блог-платформі QQ. Автор попросив читачів не питати, чому він розміщує цей матеріал. "Це лише стаття, в якій аналізуються інвестиційні переваги від купівлі будинку в Тайвані. Контент орієнтований на потенційних покупців", — пояснив він.

На тлі загострення відносин Тайваню і Китаю, особливо після приземлення літака Ненсі Пелосі минулого вівторка, стаття з таким же заголовком на платформі Weibo стала досить популярною і набрала понад мільйон переглядів, інші користувачі репостили публікацію.

[ + – ] Скріншот публікації про покупку нерухомості в Тайвані в китайських соціальних мережах

У статті кілька розділів: "Поточний стан міського розвитку в провінції Тайвань", "Нинішня ситуація на ринку житла Тайваню" та "Яке житло варто обрати?"

У матеріалі представлені статистичні дані, відомості про населення і ВВП, наводиться порівняння з даними щодо Шанхаю. Перераховуються найпопулярніші міста "провінції Тайвань" з погляду економіки та вибору нерухомості. Згадується про те, як зростали ціни на нерухомість, причому столичний Тайбей називається найдорожчим регіоном, навіть дорожчим за Шанхай. Перераховуються плюси та мінуси кожного з тайванських міст. Автор зупиняє свій вибір на місті Тайчжун.

Знайти дружину чи приєднатися до армії

"Якщо возз'єднання почнеться, у нас є підстави вважати, що ціни на нерухомість у Тайвані впадуть більш ніж на 12%. У цьому випадку середня ціна в Тайчжуні становитиме приблизно 12 000 юанів за квадратний метр (1 776 доларів). Така вартість хорошого місця в такому місті з величезним потенціалом для розвитку буде дуже вигідною", — йдеться у публікації.

Позначивши інвестиційні цілі, Дядько Кай ставить питання про те, як придбати житло у відповідний час, і дає дві поради.

[ + – ] Скріншот публікації про купівлю нерухомості у Тайвані

По-перше, можна приєднатися до армії для силового вирішення конфлікту з Тайванем. "Щойно почнеться возз'єднання, сміливо беріть участь, а потім вирушайте в Тайчжун для покупки будинка", — порадив він. Ще один варіант — знайти дружину в Тайвані та відкрити невеликий бізнес. "Коли настане час для возз'єднання, ви зможете придбати кілька об'єктів нерухомості й потім просто чекати, доки розбагатієте", — зазначив автор допису.

Візит Ненсі Пелосі в Тайвань

Рейс Ненсі Пелосі, яким вона прилетіла в Тайвань, став найвідслідковуванішим за всю 16-річну історію сервісу FlightRadar24. За ним стежили понад 700 тисяч користувачів. Водночас у блогосфері Піднебесної теги "Пелосі" та "Третя світова війна" стали дуже популярними. Сторінки сайту почали завантажуватися повільно або зовсім не відкривалися, коли жителі КНР почали ділитися своїми міркуваннями щодо візиту американської чиновниці в Тайвань.

Нагадаємо, що Китай пообіцяв відповісти швидко та рішуче на візит Ненсі Пелосі. Перед посадкою її рейсу китайські ЗМІ повідомили про появу в повітрі винищувачів Су-35 ВПС Китаю.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Тайваню звинуватила КНР у спробі змінити статус-кво в регіоні. Армія Китаю фактично оточила острів, перекрила важливі морські шляхи й авіамаршрути.