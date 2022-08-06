Бесплатные обеды и британский борщ: какой самый дружелюбный город для украинцев в Англии

Живописный городок Кроуборо в Восточном Сассексе приютил 53 человека из Украины. Всего в графстве проживает 1130 украинцев, которых поселили в 496 домах, а для украинских детей выделено 325 школьных мест.

Тысячи украинцев вынуждены были покинуть родину и искать убежище на Западе, в том числе и в Великобритании. Британские журналисты The Guardian пообщались с украинцами которые приехали в небольшой город в Восточном Сассексе, чтобы выяснить, как они обустроились на чужбине и предположили, что "зеленый" городок Кроуборо — самый гостеприимное место в Англии для украинских беженцев.

С начала войны в Восточный Сассекс прибыли 1130 украинцев. В марте Министерство внутренних дел страны решило пойти им на помощь: беженцев поселили в 496 различных домах по всему графству, а для украинских детей выделено 325 школьных мест. При этом количество украинцев может возрасти до 1580 человек, отмечают обозреватели.

История Инны и Вадима

В Кроуборо живет 53 человека из Украины. Журналисты издания посетили одну из семей, что проживает в городке, чтобы выяснить, как они попали в Великобританию и как устроились на новом месте.

Вадим и Инна с двумя детьми поселились в особняке прихода Всех Святых и перед тем, как рассказать свою историю накормили гостей борщом, но, как призналась хозяйка, украинское блюдо получилось на британский манер, поскольку местная свекла отличается от украинской, и в городе совсем нельзя достать сало.

[ + – ] Пятилетний Данил из Киева теперь живет в Кроуборо

Инна и Вадим приехали в страну со своими детьми, 13-летней Софьей и пятилетним Даниилом. Мужчину могли не пропустить на границе, поэтому семье пришлось понервничать. В итоге Вадима пропустили, потому что супруга Инна имеет инвалидность.

Сидя в вышиванке, пара рассказала о своей жизни в Украине. Они жили в квартире на северной окраине Киева, недалеко от разрушенных городов Буча и Ирпень. Рано утром 24 февраля их разбудил грохот взрывов, когда первые российские ракеты упали на город. Двери и окна их квартиры тряслись и дребезжали, поэтому они перебрались в подземную парковку, где провели следующие три дня.

"Было очень холодно. Мы были шокированы и растеряны. Мы не знали, что делать дальше", — призналась Инна.

"От стресса у меня пересохло во рту. Уезжать из дома было очень тяжело, дети плакали. Я вырос в этой квартире, я там родился и прожил там 40 лет", — рассказал Вадим, показывая фотографии своей семьи.

Вадим и Инна хорошо говорят по-английски. Они нашли в Facebook поддерживаемую правительством программу "Дома для Украины", и сообщили координатору, что в идеале они хотели бы жить вместе с христианами, недалеко от церкви и школы, не ожидая многого. Через двадцать минут координатор связал ее с некой Дженни Рис, и они начали переписываться.

Дженни и ее муж Стив из Кроуборо откликнулись на проблему украинцев.

"Гостеприимство — это то, чем мы занимаемся как христиане: мы открываем свои дома и делимся с людьми тем. что у нас есть. Мы увидели ужасы войны на экране и почувствовали необходимость что-то сделать. У нас было помещение; мы знали, что это может быть непросто, но решили, что так будет правильно", — говорит Стив, который служит викарием в церкви Всех Святых.

Следующая проблема, с которой столкнулись украинцы — британские визы. По словам Дженни, сделать визу было "невероятно сложно, поскольку на каждое заявление уходило полтора часа". Но, наконец, Инна, Софья, Даниил и Вадим получили визы, пересекли границу Польши, прилетели в аэропорт Станстед и добрались на поезде до Кроуборо. Стив забрал их с вокзала и привез в величественный викариат 18 века.

"Мы подумали: "Ничего себе, мы живем в музее!" Теперь я всем говорю — здесь мы как в раю среди ангелов. Чудесное место, чудесные люди", — говорит Инна.

Киевлянка Вита и ее дочь Полина

Вита Чухно родом из Киева. Со своей дочерью Полиной они жили неподалеку от военной базы, которая в первые дни войны попала под удар. Рядом с их домом упали ракеты — здания были разрушены, погибли люди.

[ + – ] Вита Чухно и ее дочь Полина

"В Украине все остановилось. Я не видел возможности для развития Полины. Я приехал сюда, чтобы вести нормальную жизнь. Это странно сейчас, но я чувствую себя виноватой, потому что я здесь, в безопасности, а в Украине много людей, которые не в безопасности", — признается Вита.

Ее муж остался в Украине и теперь она волнуется, потому что его в любой момент могут призвать на фронт. Вита сказала, что принявшая ее семья отзывчивая и добрая, а их собака дружит с Полиной. Но будущее Виты под большим вопросом. По ее словам, в ее жизни все замерло, потому что неизвестно чего ей ожидать, тем более с учетом того, что здесь она живет без мужа.

Напомним, с 1 сентября правительство Германии изменит правила проживания в стране для украинских беженцев. До 31 августа все украинские граждане, бежавшие от войны, могут находится на территории ФРГ без учета дней безвизового режима с ЕС, а с 1 сентября начинается отсчет дней безвиза со дня въезда в Германию.