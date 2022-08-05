Германия изменила правила для украинских беженцев с 1 сентября: что известно

С 1 сентября для украинцев начнется отсчет дней безвизового пребывания в Германии. До окончания 90-дневного срока им необходимо подать заявку на регистрацию по 24 параграфу AufenthG.

Власти Германии опубликовали изменения в правилах пребывания украинских беженцев на территории страны. До 31 августа все украинские граждане, бежавшие от войны, могут находится на территории ФРГ без учета дней безвизового режима с ЕС, а с 1 сентября начинается отсчет дней безвиза со дня въезда в Германию.

Изменения с 1 сентября

До 31 августа украинцы имеют право на въезд в Германию вне зависимости от количества дней пребывания в ЕС и наличия депортации. Также пребывание в стране до конца лета возможно без оформления.

Однако с 1 сентября начинается учет времени пребывания в стране — будут считаться все дни, начиная с 24 февраля 2022 года. Если граждане Украины уже использовали 90 дней немецкого безвиза, им необходимо до 1 сентября или подать заявление на временную защиту, или покинуть Германию на три месяца. В любом случае украинцы обязаны подать заявку на регистрацию по параграфу 24 AufenthG до истечения 90 дней, если эта дата лежит в пределах с 1 сентября по 1 декабря.

Оформления временной защиты после 31 августа

Регистрация в Германия возможна на все время войны, при этом после окончания 90-дневного срока безвизового пребывания, украинцам придется покинуть страну на 90 дней, чтобы иметь возможность снова в нее въехать.

Также отмечается, что обновленные правила предусматривают продление переходного регламента о пребывании украинцев в Германии до 28 февраля 2023. Таким образом власти страны облегчают пребывание украинцев в Германии, который приедут в страну до 20 ноября 2022 года.

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Ранее сообщалось, в Германии из-за наплыва украинских беженцев зафиксировали стремительный рост безработицы за последние несколько месяцев. На начало июля в стране было зарегистрировано 2,3 млн человек, нуждающихся в работе.

В Европейском союзе ввели новые льготы для украинских водителей. С 23 июля этого года в случае утери прав можно получить временный документ без сдачи экзаменов.