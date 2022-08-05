Німеччина змінила правила для українських біженців із 1 вересня: що відомо

З 1 вересня для українців розпочнеться відлік днів безвізового перебування у Німеччині. До закінчення 90-денного терміну їм необхідно подати заявку на реєстрацію за 24 параграфом AufenthG.

Влада Німеччини опублікувала зміни у правилах перебування українських біженців на території країни. До 31 серпня всі українські громадяни, які втекли від війни, можуть перебувати на території ФРН без урахування днів безвізового режиму з ЄС, а з 1 вересня починається відлік днів безвізу з дня в'їзду до Німеччини.

Зміни з 1 вересня

До 31 серпня українці мають право на в'їзд до Німеччини, незалежно від кількості днів перебування в ЄС та наявності депортації. Також перебування в країні до кінця літа можливе без оформлення.

Проте з 1 вересня починається облік часу перебування в країні — рахуватимуться всі дні, починаючи з 24 лютого 2022 року. Якщо громадяни України вже використали 90 днів німецького безвізу, їм необхідно до 1 вересня або подати заяву на тимчасовий захист, або залишити Німеччину на три місяці. У будь-якому випадку, українці зобов'язані подати заявку на реєстрацію за параграфом 24 AufenthG до закінчення 90 днів, якщо ця дата лежить в межах з 1 вересня по 1 грудня.

Оформлення тимчасового захисту після 31 серпня

Реєстрація у Німеччині можлива на весь час війни, при цьому після закінчення 90-денного терміну безвізового перебування українцям доведеться залишити країну на 90 днів, щоб мати можливість знову до неї в'їхати.

Також зазначається, що оновлені правила передбачають продовження перехідного регламенту про перебування українців у Німеччині до 28 лютого 2023 року. Таким чином влада країни полегшує перебування українців у Німеччині, які приїдуть в країну до 20 листопада 2022 року.

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Раніше повідомлялося, що в Німеччині через наплив українських біженців зафіксували стрімке зростання безробіття за останні кілька місяців. На початок липня в країні було зареєстровано 2,3 млн осіб, які потребують роботи.

У Європейському союзі запровадили нові пільги для українських водіїв. З 23 липня цього року у разі втрати прав можна отримати тимчасовий документ без складання іспитів.