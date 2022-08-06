Трамповский конспиролог: Алекса Джонса оштрафовали на $50 млн за клевету на погибшего мальчика

Джонс утверждал, что массовое убийство школьников в Коннектикуте в 2012 году было сфабриковано правительством США с целью лишить американцев права на оружие.

Cуд присяжных Техаса обязал конспиролога Алекса Джонса выплатить 49,3 млн долларов США в качестве штрафных санкций родителям ребенка погибшего во время массового убийства в начальной школе "Сэнди-Хук" штата Коннектикут в 2012 году. Джонс, который является владельцем ультраправого сайта Infowars, утверждал, что трагедия в школе была постановкой а родители погибших 20 детей были актерами. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Издание пишет, что судебное разбирательство началось на фоне заявлений Джонса о том, что самая смертоносная стрельба в американской школе была мистификацией, которую организовало правительство США с целью лишить американцев права на оружие.

Родители шестилетнего Джесси Льюиса, который погиб в "Сэнди-Хук" потребовали компенсацию в размере $150 млн, обвинив Джонса в том, что после его публикаций его подписчики устроили жестокую травлю, которая вынудила их даже нанять охрану.

В результате суд присяжных постановил выплатить $49,3 млн за клевету и $4,1 млн в качестве компенсации за страдания, через которые пришлось пройти родителям погибшего ребенка. Решение было мотивировано желанием отвадить Джонса распространять клевету.

"Он противостоял извергу Адаму Ланза и спас жизни девяти своих одноклассников. Я надеюсь, что я поступила справедливо, когда смогла выступить против Алекса Джонса…надеюсь, это вдохновит других людей сделать то же самое", — сказала мать ребенка Скарлетт Льюис.

В ответ на судебный иск Джонс не предоставил никаких контраргументов, поэтому суд присяжных автоматически встал на сторону истцов. Поэтому присяжные только решали вопрос суммы компенсации за нанесенный ущерб.

Адвокат Джонса признал, что публикации на сайте Infowars являются безответственными, однако настаивал на том, что лично Джонс не несет ответственность за действия своих подписчиков.

Что известно об Алексе Джонсе

Джонса считают влиятельным в американском меди конспирологом, который является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. На своих публикациях Джонс хорошо заработал — его медиа-компанию оценивают до $270 млн. Благодаря популярности и количеству подписчиков Джонс зарабатывал до $50 млн в год, несмотря на то, что его деятельность пытаются ограничивать крупные соцсети.

Среди самых громких его заявлений — утверждение того, что к теракту 11 сентября 2001 года в Нью-йорке причастно правительство США.