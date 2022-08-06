Трампівський конспіролог: Алекса Джонса оштрафували на $50 млн за наклеп на загиблого хлопчика

Джонс стверджував, що масове вбивство школярів у Коннектикуті 2012 року було сфабриковано урядом США з метою позбавити американців права на зброю.

Суд присяжних Техасу зобов'язав конспіролога Алекса Джонса виплатити 49,3 млн доларів США як штрафні санкції батькам дитини, загиблої під час масового вбивства в початковій школі "Сенді-Хук" штату Коннектикут у 2012 році. Джонс, який є власником ультраправого сайту Infowars, стверджував, що трагедія в школі була постановкою, а батьки загиблих 20 дітей були акторами. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Видання пише, що судовий розгляд почався на тлі заяв Джонса про те, що смертоносна стрілянина в американській школі була містифікацією, яку організував уряд США з метою позбавити американців права на зброю.

Батьки шестирічного Джессі Льюїса, який загинув у "Сенді-Хук" вимагали компенсацію в розмірі $150 млн, звинувативши Джонса в тому, що після його публікацій його підписники влаштували жорстоке цькування, яке змусило їх навіть найняти охорону.

У результаті суд присяжних ухвалив виплатити $49,3 млн за наклеп і $4,1 млн як компенсацію за страждання, через які довелося пройти батькам загиблої дитини. Рішення було мотивоване бажанням відвадити Джонса поширювати наклеп.

"Він протистояв нелюдові Адаму Ланза та врятував життя дев'яти своїх однокласників. Я сподіваюся, що я вчинила справедливо, коли змогла виступити проти Алекса Джонса... сподіваюся, це надихне інших людей зробити те саме", — сказала мати дитини Скарлетт Льюїс.

У відповідь на судовий позов Джонс не надав жодних контраргументів, тому суд присяжних автоматично став на бік позивачів. Тому присяжні лише вирішували питання суми компенсації за завдану шкоду.

Адвокат Джонса визнав, що публікації на сайті Infowars безвідповідальні, проте наполягав на тому, що особисто Джонс не несе відповідальності за дії своїх підписників.

Що відомо про Алекса Джонса

Джонса вважають найвпливовішим в американських медіа конспірологом, який є прихильником колишнього президента США Дональда Трампа. На своїх публікаціях Джонс добре заробив — його медіакомпанію оцінюють до $270 млн. Завдяки популярності й кількості підписників Джонс заробляв до $50 млн на рік, незважаючи на те, що його діяльність намагаються обмежувати великі соцмережі.

Серед найгучніших його заяв — твердження, що до теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку причетний уряд США.