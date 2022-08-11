Затопило 70 лет назад: в Британии в жару из-под воды появилась деревня-призрак (фото)

Нормандская древняя с мостом для вьючных лошадей, затопленным местным водоемом в 50-х годах, появилась из-под воды в 30-градусную жару.

Жара стал причиной того, что нормандская деревня поднялась из глубин водохранилища, которое ее затопило около 70 лет тому назад. Деревня Байтингс в графстве Уэст-Йоркшир ушла под воду в 50-х годах прошлого века. Об этом сообщает the Sun.

Но теперь ее частично видно, в том числе и древний мост, предназначавшийся для транспортировки лошадиных повозок.

[ + – ] Нормандская деревня в Великобритании.

Из-за повышения температуры воздуха, уровень воды в водохранилище, построенном в 1956 году, значительно снизился. Метеорологические службы Великобритании предупреждают, что температура может достигнуть 35°C, поэтому для наиболее уязвимых граждан выпущено срочное предупреждение.

Во времена древности деревня Байтингс была перевалочным пунктом на маршруте для вьючных лошадей, который соединял графства Йоркшир и Ланкашир.

Мост для вьючных лошадей впоследствии был заменен современной конструкцией, но сейчас из-за падения уровня воды, видны обе.

[ + – ] Затонувший мост для вьючных лошадей.

Местные жители получили возможность прикоснуться к практически неисследованной части местной истории.

История убийтва

С затонувшей деревней связана мрачная история. В 1989 году на дне здешнего водоема во время засухи обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

Его опознали как 23-летнего Лоуренса Уинстенли, которого в последний раз видели в пабе Oldham годом ранее.

Придавленное тело Уинстенли заметили только потому, что уровень воды снизился на 12 метров ниже нормы. Убийство так и не раскрыли.

Ранее Фокус сообщал, что в Испании из-под воды появилась деревня-призрак, ставшая местной достопримечательностью. В деревню Асередо недалеко от реки Лима едут туристы для фотосессий.