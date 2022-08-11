Затопило 70 років тому: у Британії у спеку з-під води з'явилося село-примара (фото)

Нормандське село з мостом для в'ючних коней, затопленою місцевою водоймою у 50-х роках, з'явилося з-під води у 30-градусну спеку.

Спека стала причиною того, що нормандське село піднялося з глибин водосховища, яке його затопило близько 70 років тому. Село Байтінгс у графстві Вест-Йоркшир пішло під воду у 50-х роках минулого століття. Про це повідомляє The Sun.

Але тепер його частково видно, зокрема й древній міст, який призначався для транспортування кінських возів.

[ + – ] Нормандське село у Великій Британії.

Через підвищення температури повітря рівень води у водосховищі, побудованому в 1956 році, значно знизився. Метеорологічні служби Великобританії попереджають, що температура може сягнути 35°C, тому для найбільш вразливих громадян випустили термінове попередження.

За часів давнини село Байтінгс було перевалочним пунктом на маршруті для в'ючних коней, який поєднував графства Йоркшир та Ланкашир.

Міст для в'ючних коней згодом був замінений сучасною конструкцією, але зараз через падіння рівня води видно обидві.

[ + – ] Затонулий міст для в'ючних коней.

Місцеві жителі отримали змогу торкнутися практично недослідженої частини місцевої історії.

Історія вбивства

Із затонулим селом пов'язана похмура історія. У 1989 році на дні місцевої водойми під час посухи виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови.

Його впізнали як 23-річного Лоуренса Вінстенлі, якого востаннє бачили в пабі Oldham роком раніше.

Тіло Вінстенлі помітили лише тому, що рівень води знизився на 12 метрів нижче за норму. Вбивство так і не розкрили.

Раніше Фокус повідомляв, що в Іспанії з-під води з'явилося село-привид, яке стало місцевою пам'яткою. У село Асередо неподалік річки Ліма їдуть туристи для фотосесій.