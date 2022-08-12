В Англии беженцам из Украины вернули украденную собаку (фото)

На записях камеры видеонаблюдения видно, что красный BMW остановился напротив дома, где поселились украинцы. А люди из автомобиля сказали прохожим, что собака их и забрали ее. По словам владелицы, в ее родном Харькове такого бы не случилось.

В Великобритании семье беженцев из Украины вернули йоркширского терьера, который был украден спустя чуть менее недели после того, как украинцы переехали на британские острова. Об этом сообщает The Daily Mail.

Полиция начала поиски восьмилетнего терьера Элли и, после изучения записей камер видеонаблюдения, собака была найдена в соседнем доме. Животное не пострадало.

Лина и Алексей Литвиновы вместе с их детьми были весьма опечалены, после того, как из их временного дома на окраине Лондона похитили домашнего питомца.

[ + – ] Терьер Элли.

Семья из Харькова недавно переехала в Великобританию, их маршрут растянулся на более чем 3 тыс. километров через десять стран.

Они горячо благодарили всех, кто откликнулся на онлайн объявление о пропаже животного.

Камеры видеонаблюдения показали, что воскресным утром красный BMW остановился посреди дороги, напротив дома, где поселились украинцы. По словам владелицы собаки, люди из автомобиля сказали прохожим, что это их собака и забрали ее себе.

[ + – ] Пока никто не арестован.

По словам Лины, она не может представить, чтобы подобное произошло в ее родном Харькове, "но мы приехали в Англию и через несколько дней Элли украли".

По данным лондонской полиции, собаку вернули владельцам после расследования, сотрудники полиции опирались на данные свидетелей и записи камер наблюдения, обстоятельства происшествия выясняются. Пока никто не арестован.

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